À propos du (ancien) bureau de l’AP à Gaza ⋆ .

J’ai beaucoup écrit le mois dernier sur les protestations de l’Associated Press lorsque Tsahal a détruit le gratte-ciel de Gaza dans lequel il était enfermé avec d’autres locataires, dont le Hamas. Le premier message parmi plusieurs était « L’AP va Sgt. Schultz.

Les dirigeants d’AP ont demandé des informations soutenant la destruction ciblée du bâtiment par Tsahal. Hier, l’armée israélienne a publié cette annonce :

Au cours de l’opération “Gardiens des murs”, Tsahal a frappé le bâtiment al-Jalaa le 15 mai 2021. Le site a été utilisé par l’organisation terroriste Hamas pour la R&D du renseignement et pour mener à bien le SIGINT (renseignement par signaux), ELINT (renseignement par signaux électroniques). , et les opérations EW (guerre électronique), ciblant à la fois l’activité opérationnelle de Tsahal et les systèmes civils en Israël.

L’un des principaux objectifs de ces efforts était de développer un système qui perturberait le système de défense aérienne Iron Dome.

Le but de la frappe de Tsahal était de réduire ces capacités ennemies, notamment en détruisant des équipements spéciaux et en empêchant leur utilisation pendant l’opération. Selon les évaluations des FDI, l’équipement se trouvait dans le bâtiment au moment de la grève. La grève avait pour but d’effondrer le bâtiment afin d’assurer la destruction des moyens spéciaux.

L’objectif était d’une grande valeur militaire pour le Hamas et a été contrôlé selon des procédures rigoureuses au sein de Tsahal et conformément au droit international.

Compte tenu de la nature de la cible, avant la frappe, Tsahal a averti les civils dans le bâtiment à l’avance. Des efforts importants ont été déployés pour permettre aux civils d’évacuer le bâtiment. Le processus d’évacuation a été méticuleux et, par conséquent, aucun civil n’a été blessé.

Cet événement doit être replacé dans son contexte – le Hamas opère intentionnellement au sein de la population civile de Gaza et le fait afin d’entraver l’activité opérationnelle de Tsahal.

L’armée israélienne continuera de maintenir la sécurité des citoyens israéliens, tout en faisant de son mieux pour éviter tout préjudice éventuel aux non-combattants.

Lundi, l’ambassadeur d’Israël aux États-Unis et aux Nations Unies a rencontré les hauts dirigeants de l’Associated Press à New York, où il leur a dit ce que le Hamas faisait dans le bâtiment. L’histoire du JNS sur la réunion ne comprend aucun commentaire cité de l’AP. Je retiendrai mes propres commentaires jusqu’à ce que je puisse déterminer ce que l’AP a à dire.