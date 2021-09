À propos du temps : comment Fossil a rendu les montres intelligentes belles et pourquoi le partenariat Samsung-Google ne le dérange pas

Fossil lance sa montre connectée de nouvelle génération, la Gen 6, en Inde en même temps que sur les marchés mondiaux. Quelque chose comme ça n’est jamais arrivé auparavant.

Fossil n’a pas besoin d’être présenté. L’horloger de mode américain s’est installé pour la première fois en Inde en 2007 et n’a pas regardé en arrière depuis. Il a fait une incursion dans l’espace des montres intelligentes en 2016 avec la Gen 2. Inutile de dire que c’était un précurseur dans le secteur des montres intelligentes dans le pays. Aujourd’hui, l’Inde est devenue le troisième plus grand marché de montres connectées au monde et l’activité de Fossil s’est développée « assez considérablement » au fil des ans. C’est pourquoi, il lance sa montre connectée de nouvelle génération, la Gen 6, en Inde en même temps que sur les marchés mondiaux. Quelque chose comme ça n’est jamais arrivé auparavant.

“C’est la première fois que nous synchronisons notre lancement en Inde avec le lancement mondial”, a déclaré Johnson Verghese, directeur général de Fossil India à Financial Express Online, ajoutant “Je pense que c’est une grande victoire”.

Comme pour toute autre technologie en constante évolution, la fenêtre de lancement est également essentielle pour les montres intelligentes « et si vous lancez à un moment différent de celui où il est déjà lancé, alors le délai dont vous disposez pour absorber ce produit sur votre marché réduit également. Une autre raison pourrait être que Fossil est très confiant quant au produit qu’il a fabriqué et qu’il souhaite que de plus en plus de personnes en fassent l’expérience dès que possible.

Lire aussi | Honnêtement parlant: Manu Jain sur le modèle commercial unique de Xiaomi, brisant le marché hors ligne et battant Samsung

Non seulement Fossil a commencé à fabriquer des montres connectées très tôt, par rapport à toute autre marque de montres héritée, mais la société a eu un effet profond sur la façon dont elles sont vendues. Les grands magasins, par exemple, n’étaient pas des endroits typiques où vous pouviez acheter une montre connectée à l’époque. Fossil a amené les montres intelligentes à cette verticale, pour ainsi dire, dit Verghese. Beaucoup des plus grands détaillants de montres – nous parlons de grandes chaînes de montres – ont eu leur première expérience avec les montres intelligentes avec Fossil, ajoute-t-il.

Bien sûr, vous trouverez des montres connectées Fossil dans les magasins d’électronique, mais « nous avons ouvert de nombreux canaux de distribution qui n’étaient pas vraiment des canaux de distribution de premier ordre ou des canaux de distribution précoces pour l’entreprise ».

Regarder vers l’avenir

Entrer dans l’espace de la montre intelligente était une décision stratégique concertée pour Fossil. L’acquisition du fabricant de vêtements Misfit, dont l’ancien PDG d’Apple, John Sculley, était l’un de ses cofondateurs, en 2015 a donné l’avance dont elle avait besoin.

Fossil croyait que les montres intelligentes étaient là pour rester. Mais cela dit, la transition vers une nouvelle catégorie inexplorée ne signifiait pas que Fossil changerait d’orientation. Être dans l’espace de la mode, aspirant à un niveau supérieur, c’est-à-dire le marché du luxe haut de gamme, était potentiellement attrayant, mais au lieu de cela, il a choisi de s’en tenir à ce qu’il faisait le mieux : s’efforcer de trouver le bon équilibre, dans ce cas, entre design et technologie.

Fossil Gen 6 varie de Rs 23 995 à Rs 24 995.

« Quand nous avons regardé le paysage à ce moment-là, pour les montres connectées, il y avait beaucoup d’apports technologiques, mais je ne pense pas que les gens l’ont vraiment regardé du point de vue d’un accessoire de mode. C’est ce que Fossil a réussi à faire. Rassemblez l’élément mode de l’entreprise avec l’élément technologique », dit Verghese, ajoutant « donc, si vous nous demandez ce que nous apportons à la table qui est différent de tout le monde, je pense que nous comprenons l’éthique de la mode. . “

Avec la Gen 6, Fossil pense avoir été en mesure de réunir un véritable produit de mode au top en termes de technologie de pointe.

« Je pense que c’est un excellent équilibre que nous avons réussi à atteindre.

Porter ou ne pas porter, telle est la question

Aussi puissant et prêt pour l’avenir que le Gen 6 semble – du moins sur le papier – ce n’est pas sans sa juste part de préoccupations. Le plus important étant Wear OS, le logiciel qui le pilote. La Gen 6 sera livrée avec Wear OS 2 et non le dernier Wear OS 3 qui fonctionne sur les nouvelles montres Galaxy de Samsung. Fossil a confirmé qu’il offrira des mises à niveau vers Wear OS 3 pour la Gen 6 dans le courant de 2022.

C’est un pari énorme, même pour Fossil. Surtout à une époque où presque tous les autres fabricants de montres intelligentes ont abandonné ou sont passés à des logiciels internes. Le partenariat Samsung-Google pourrait être le dernier clou dans le cercueil, pour autant que nous sachions. Fossil continuera cependant à utiliser Wear OS dans un avenir imprévisible.

“Je voudrais seulement réitérer que le partenariat que nous avons (avec Google) nous a été très utile toutes ces années. Et c’est un partenariat que nous entendons poursuivre. Donc, pas de plans au-delà pour le moment », dit Verghese.

La question est la suivante : est-ce que Samsung et Google se donnent la main pour déranger Fossil ?

La génération 6 obtiendra Wear OS 3 en 2022.

« La Gen 6 est déjà prête pour Wear OS 3. En 2022, lorsque nous lancerons réellement Wear OS 3, nous pourrons alors bénéficier de l’ensemble des fonctionnalités issues de la plate-forme Wear OS 3. Nous avons de grands espoirs quant à ce que cette plate-forme nous apportera en termes de divers partenaires de plate-forme qui pourront alors fonctionner sur ce logiciel. Donc, nous allons attendre que cela se produise. Mais à ce stade, nous sommes absolument et complètement engagés dans le fait que Wear OS 3 sera disponible sur les montres intelligentes Fossil en 2022 », a-t-il déclaré.

Mais alors, les acheteurs devraient attendre jusqu’en 2022 pour bénéficier de “l’ensemble des fonctionnalités issues de la plate-forme Wear OS 3”. Samsung offre ces avantages aujourd’hui.

« Chaque génération que nous avons mise sur le marché a eu plus de succès que la génération précédente. Je crois que les consommateurs sont convaincus que nous offrons une proposition unique. Ainsi, par exemple, il y a toute une série de fonctionnalités supplémentaires que nous avons intégrées avec la plate-forme Wear OS 2 que nous avons aujourd’hui. Et le fait que nous soyons prêts pour Wear OS 3 et que nous serons engagés avec Wear OS 3 en 2022, je pense que nos consommateurs sont assez favorables à cela.

Fossil Gen 6 décodé

Le Gan 6 repose sur trois piliers clés – performance, bien-être et style de vie – selon Fossil.

Il est présenté comme la première montre intelligente au monde avec le processeur Qualcomm Snapdragon Wear 4100+ qui est censé apporter des performances jusqu’à 30% plus rapides à la nouvelle montre intelligente de Fossil. Fossil propose également une charge plus rapide – jusqu’à 80 % de charge en 30 minutes – qui serait « plus rapide que n’importe quel concurrent ». La plate-forme 4100+ permet en outre des cadrans de montre en mode ambiant en couleur et complets. La Gen 6 ajoute également la connectivité Bluetooth 5.0.

Les mises à niveau du bien-être incluent un nouveau capteur SpO2 pour suivre les niveaux de saturation en oxygène dans le sang, la génération automatique d’activité et une surveillance améliorée de la fréquence cardiaque qui fonctionne apparemment bien même lorsque la montre est mal ajustée.

« C’est quelque chose de très, très spécifique que nous comprenons en tant que fabricants de montres. Tout le monde n’aime pas porter la montre bien enroulée. Notre moniteur de fréquence cardiaque est capable de vous donner des lectures précises, même avec différents types de peau, même avec différents modes d’utilisation en termes de proximité avec votre peau », explique Verghese.

différents styles et tailles. Vous aurez le choix entre sept modèles distincts.

En ce qui concerne le style de vie, on s’attend à ce que la Gen 6 soit disponible dans quelques styles et tailles différents. Il y aura sept modèles distincts parmi lesquels choisir, disponibles dans une combinaison de couleurs et de bracelets, notamment en silicone, en cuir et en métal.

« Lorsqu’un consommateur va acheter une montre traditionnelle ordinaire, il y a un élément de choix que le consommateur attend. Et je pense que cela ne disparaît pas vraiment simplement parce qu’ils achètent une montre connectée », dit-il, ajoutant « en proposant une gamme de produits, nous veillons à ce que les consommateurs ne soient pas obligés d’acheter quelque chose simplement parce que vous voulez des éléments de fonctionnalité dans cette. C’est ce que nous appliquons à notre cœur de métier et ce que nous avons également pu appliquer aux montres connectées. »

Une omission curieuse est LTE. La Gen 6 n’est pas livrée avec une option cellulaire en Inde.

« Eh bien, à ce stade, nous n’avons pas d’option LTE. Nous avons lancé une version LTE aux États-Unis. Nous examinons ce que cela signifie dans notre pays et le temps nous dira quand nous prévoyons de lancer cela. »

Pénurie de puces et voie à suivre

Fossil, comme tous les autres grands fabricants utilisant des puces, a été touché par la pénurie mondiale de semi-conducteurs. La demande a été énorme et les chaînes d’approvisionnement n’ont tout simplement pas réussi à faire face.

“C’est un phénomène mondial, et je pense qu’il faudra un certain temps avant que cela s’éclaircisse”, a déclaré Verghese.

«En 2022, nous espérons que le marché reviendra aux niveaux d’avant COVID. Nous pouvons clairement voir que cela se produit. Nous pouvons voir la direction se produire, le taux de récupération après la deuxième vague a été beaucoup plus rapide que la récupération après la première vague. Nous allons garder les doigts croisés et espérons que c’est vrai. Mais oui, nous sommes optimistes sur ce que le dernier trimestre de cette année apportera et sur l’avenir », ajoute-t-il.

Lire aussi | Apple a fait un travail fantastique pour éduquer et sensibiliser les consommateurs à la musique Atmos : Dolby

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.