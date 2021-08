A quand la grande finale d’EXATLON 5 USA ?

Telemundo Norma Palafox

Après une cinquième édition inhabituelle, non seulement plus longue que d’habitude, mais pleine d’événements sans précédent dans l’histoire de la compétition, Exatlon États-Unis atteint sa cérémonie finale, qui durera trois heures et demie lundi prochain, 23 août à 19 heures. /6c sur Telemundo, ce sera le moment où deux concurrents seront sacrés champions de la cinquième saison.

De nombreux sportifs blessés, expulsés, d’autres sanctionnés et même des ruptures de contrat notoires ont fait du cinquième volet de la soi-disant « compétition la plus féroce de la planète », une compétition privée, où l’on a découvert de nouvelles modalités comme l’« Exa Store », où les participants ont échangé ses médailles contre des points pour acquérir des biens de consommation nécessaires à son temps dans la compétition, ainsi que le redoutable “circuit urbain”, qui ressemblait à une ville convulsée où chaque athlète devait résoudre différents défis qui conduiraient au succès.

Après 30 semaines de compétition intense qui ont débuté avec l’arrivée de 24 athlètes, un homme et une femme triompheront de leurs capacités physiques et mentales dans la compétition sportive la plus féroce de la planète lorsqu’ils recevront le titre, le trophée et le grand prix tant convoités de $ 200 000 dollars pour chacun. Animée par Frederik Oldenburg, avec Marisela «Chelly» Cantú en tant que commentatrice sportive, la cérémonie de clôture aura un volet spécial, avec la présence de proches des finalistes pour soutenir leurs proches lors d’une nuit qui promet d’entrer dans l’histoire.

En référence à Frederik Oldenburg, le journaliste sportif vénézuélien était l’un des ajouts de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis, puisqu’après la démission soudaine d’Erasmo Provenza, Oldenburg a pris les rênes, concluant la compétition avec succès.

Les 10 athlètes qui ont atteint la dernière semaine pour concourir pour le grand prix final comprennent les noms qui, depuis le début, se sont positionnés comme les plus forts : Ana Maria Parra, Andoni Garcia, Diana Juárez, Jacobo Garcia, Jeyvier Cintrón, Kelvin Renteria, Nathalia Sanchez, Norma Palafox, Octavio González et Viviana Michel. Cette semaine, ils donnent déjà tout dans leur combat pour s’assurer l’une des six places en demi-finale de la compétition sportive qui sera diffusée ce dimanche 22 août à partir de 19h/6c.

La cinquième saison d’Exatlon USA a présenté de puissants concurrents, certains nouveaux et certains de retour pour une deuxième chance, dans le cadre de la célèbre équipe (équipe rouge) et de l’équipe en lice (équipe bleue). Les athlètes ont affronté des circuits inédits incroyables et des obstacles nocturnes qui ont mis leurs capacités physiques et mentales à l’épreuve à la recherche de plus d’un million de dollars de prix tout au long de la compétition, en plus du titre convoité de champion.

A quand la grande finale d’EXATLON 5 USA ?

La grande finale de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis sera une cérémonie spéciale de trois heures et demie, le lundi 23 août prochain à 19h / 18h Central sur Telemundo. Pour savoir sur quelle chaîne vous pouvez regarder cette soirée historique, vérifiez auprès de votre câblodistributeur local.

