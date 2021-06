A quand la grande finale d’EXATLON 5 USA ?

Telemundo EXATLON : La photo de Denisse Novoa enfant qui touche tout le monde

Déjà la cinquième saison du programme de compétition à succès, Exatlon États-Unis, est dans une étape cruciale, où les deux équipes impliquées, Famous et Contending, donnent tout pour avancer vers ce moment où les athlètes qui seront ceux-là seront décidés les derniers jours. s’affrontent dans les arènes pour le dernier prix tant attendu qui clôturera une saison riche en événements inédits qui ont marqué l’histoire de la compétition.

Une cinquième saison pas comme les autres

Le public d’Exatlon États-Unis pensait qu’après tout ce qui s’était passé lors de la quatrième édition de la compétition, où presque toute l’équipe de concurrents était infectée par COVID-19, le présentateur de l’émission, Erasmo Provenza, a démissionné de manière inattendue en milieu de saison , mais s’est poursuivi jusqu’au dernier jour après avoir également été infecté par le virus mortel et des frictions internes entre athlètes, la prolongation de près de 10 mois de compétition et un “Tournoi des saisons” impromptu. Il ne fait aucun doute que le quatrième volet a été intense, mais apparemment le cinquième n’a pas été en reste.

Cette saison, le public a accueilli le nouveau présentateur Frederik Oldenburg, on a appris que plus d’un million de dollars de prix seraient distribués, un fait qui marque l’histoire des cinq saisons du programme, mais on a aussi vu pas mal de situations malheureuses qui ont créé un précédent total dans le programme des compétitions sportives : de longues files de blessés, des athlètes expulsés pour avoir enfreint les règles du programme, et d’autres réprimandés pour des raisons encore officiellement inconnues, et accessoirement, une durée bien plus longue que les saisons précédentes. Alors que d’autres ont duré entre 80 et 100 épisodes, la cinquième saison d’Exatlon États-Unis passe par l’épisode 111, et il en resterait encore un peu moins de la moitié à boucler.

A quand la grande finale d’EXATLON 5 USA ?

De nombreux portails de fans, chargés de partager des informations sur tout ce qui touche à Exatlon États-Unis, ont commencé à partager des hypothèses sur le point culminant de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis, particulièrement longue, mais qui avance petit à petit. régulièrement jusqu’à sa grande finale, où nous rencontrerons pour la première fois deux lauréats, une femme et un homme, qui seront nommés lauréats du cinquième volet.

La chaîne YouTube Madison Entertainment, qui publie en permanence des analyses et des informations précises et vérifiées sur Exatlon États-Unis, a partagé ce qui est une date logique à laquelle le dernier épisode du programme du concours pourrait avoir lieu.

Chez Madison Entertainment, ils disent quelque chose de très intéressant, à savoir que les deux équipes, célébrités et concurrents, seraient déjà entrées dans une “étape de purification”, où elles élimineraient les athlètes qui ne sont pas aussi efficaces, mais cela ne signifie pas qu’elles ne sont pas excellents en termes de performances, seulement qu’à la fin d’Exatlon États-Unis il ne devrait en rester que huit, pour cette raison ils seraient déjà orientés pour y arriver.

D’après ce profil, et compte tenu du nombre de participants encore en compétition, Madison Entertainment laisse entendre que la grande finale de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis se déroulerait entre la dernière semaine de juillet ou le premier août, plus précisément le dimanche 25 juillet ou le dimanche 1er août pour être exact.

Ne manquez pas cette vidéo chargée d’informations à son sujet :

Jouer

VidéoVidéo liée à quand aura lieu la grande finale d’exatlon 5 usa ?20-06-06T11:27:29-04: 00

Telemundo n’a pas fourni de confirmation de cette date. Nous les avons déjà contactés à ce sujet et ayant des informations officielles sur la fin de la cinquième saison d’Exatlon United States, nous les partagerons via NowMismo.com.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires