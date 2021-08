A quand la prochaine canicule ? Prévisions météo du Royaume-Uni pour cette semaine ⋆ .

Cela pourrait être la mi-août avant que le Royaume-Uni ne voit plus de scènes comme celle-ci (Photo: ./REX/PA)

Les Britanniques peuvent espérer un temps plus estival plus tard ce mois-ci – mais pas avant de fortes pluies et du vent cette semaine.

Certains prévisionnistes prévoient une nouvelle vague de chaleur vers la mi-août ou la fin août, avec des températures pouvant même atteindre les 30 °C.

Mais les habitants du sud du Royaume-Uni devront mettre leurs plans sur la glace et se contenter des averses lundi.

Des averses – dont certaines orageuses – sont attendues sur le sud-est du Pays de Galles, les Midlands du sud et le sud de l’Angleterre, mais beaucoup connaîtront des éclaircies.

L’Irlande du Nord devrait être plus nuageuse avec des pluies averses, principalement dans l’ouest, avant que la majeure partie du pays ne voit une nuit claire.

Un avertissement d’inondation et une alerte d’inondation sont en place, avec une préoccupation particulière autour de la rivière Uck près de Buxted.

Mardi devrait apporter des éclaircies dans la plupart des régions, mais des averses éparses sont prévues – principalement dans le nord-ouest et sur le sud et le centre de l’Angleterre – dans l’après-midi.

Les Britanniques peuvent espérer un temps plus chaud, mais probablement pas avant la mi-août au plus tôt (Photo: PA)

À partir de mercredi et vers la fin de la semaine, la plupart des régions peuvent s’attendre à de plus longues périodes de pluie – potentiellement fortes, orageuses et même accompagnées de grêle et de vents principalement légers.

Mais les températures seront assez agréables et autour de la normale pour début août.

On s’attend ensuite à une période instable pour la semaine suivante, avec des averses torrentielles, des orages et des vents violents attendus.

Mais les prévisionnistes prédisent qu’il s’agira d’un mélange changeant d’épisodes ensoleillés et d’averses, avant la possible canicule.

Il est très difficile de prédire la météo des semaines à l’avance, mais certaines prévisions à long terme de ces derniers jours ont prédit qu’un «panache africain» apporterait une vague de chaleur au Royaume-Uni dans deux ou trois semaines.

Le retour de la chaleur estivale intervient après une période de temps instable, quoique relativement chaud, accompagné de fortes pluies qui ont même provoqué des crues soudaines.

Un soleil se lève sur le lac Hollingworth à Rochdale, dans le Grand Manchester, lundi, devrait annoncer une journée d’averses et de vagues de soleil (Photo: PA)

L’ancien prévisionniste de la BBC et du Met Office, John Hammond, des tendances météorologiques, a déclaré à MailOnline: «Les gens se demandent si l’automne est arrivé tôt – mais l’été n’est pas terminé.

“Il y a de l’optimisme pour les périodes chaudes à partir du 16 août, avec de la chaleur au milieu des années 80 [around 30°C] certainement possible avant la fin de l’été.

Les prévisions du Met Office pour deux semaines prédisent: «Bien qu’il y ait actuellement des signaux d’une période plus sèche et plus chaude que la moyenne à partir de la mi-août, des périodes occasionnelles de temps plus instable, principalement dans le nord-ouest, restent possibles.

« Cela s’accompagne d’un faible risque d’épisodes orageux de courte durée, principalement dans le sud-est.

«La confiance pendant cette période reste faible à l’heure actuelle. Cependant, la plupart devraient voir un temps sec et beau. Des températures supérieures à la moyenne continuent d’être indiquées jusqu’à la fin du mois d’août, avec peut-être même des conditions très chaudes parfois dans les régions du sud.’

