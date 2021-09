À quand remonte la dernière blessure de Messi?

L’histoire des Sopranos continue, en quelque sorte. David Chase, l’homme qui nous a apporté la série dramatique policière, a co-écrit avec Lawrence Konner The Many Saints of Newark, une préquelle de l’émission HBO. Le film a été réalisé par le vétérinaire des Sopranos Alan Taylor (qui a remporté un Emmy pour sa réalisation de la […] More