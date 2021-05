Crédit: Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

Les smartphones sont des appareils incroyablement polyvalents, capables de naviguer sur le Web, d’exécuter des applications, de prendre des photos / vidéos, d’effectuer des paiements, etc. Mais il y a des moments où vous voudrez peut-être brancher votre téléphone sur un ordinateur réel.

À quand remonte la dernière fois que vous avez branché votre téléphone sur un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable? C’est notre sujet de sondage aujourd’hui. Alors faites-le nous savoir via le sondage ci-dessous.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous souhaitez brancher votre téléphone sur un ordinateur, telles que les transferts de fichiers, la charge et les activités ADB / piratage / ROM personnalisées. Le stockage en nuage a quelque peu réduit le besoin de transferts filaires, tandis que la charge rapide offre des vitesses exponentiellement plus rapides que les recharges via PC. Nous avons également vu la fonctionnalité ADB sans fil ces derniers temps, bien que vous ayez peut-être encore besoin d’un câble pour certaines tâches de bricolage.

Moi? J’ai utilisé un câble au cours des deux derniers mois pour transférer les ISO à des fins d’émulation, car c’est un processus trop fastidieux via Google Drive. Et c’est vraiment la raison principale pour laquelle je branche toujours mon téléphone sur un ordinateur.

Qu’en pensez-vous? Vous pouvez voter dans le sondage ci-dessus et développer votre choix via la section commentaires ci-dessous.