À quand remonte la dernière fois que vous avez changé le fond d’écran de votre téléphone ?

Les fonds d’écran sont l’un des moyens les plus simples de personnaliser votre smartphone, car vous pouvez choisir parmi des fonds d’écran préchargés, des fonds d’écran animés et des photos de votre galerie ou du Web. En fait, certains des articles les plus populaires sur Android Authority concernent généralement le téléchargement de fonds d’écran officiels.

Cela nous a fait réfléchir à la fréquence à laquelle les lecteurs changent de fond d’écran. Changez-vous constamment votre fond d’écran tous les quelques jours ? Ou peut-être n’avez-vous pas changé d’arrière-plan depuis l’achat de votre téléphone ? Quoi qu’il en soit, faites-nous savoir à quand remonte la dernière fois que vous avez changé votre fond d’écran via le sondage ci-dessous.

Vous avez une application qui change constamment les fonds d’écran pour vous (par exemple, Muzei) ? Ensuite, vous pouvez aller de l’avant et voter pour « aujourd’hui ». Sinon, vous pouvez laisser un commentaire ci-dessous si vous avez plus à partager sur le sujet.

Les fonds d’écran ne sont pas le seul moyen de personnaliser votre téléphone, car il existe également de nombreux packs d’icônes et lanceurs parmi lesquels choisir. Les skins Android (et plus récemment, Android d’origine) ont également introduit des capacités de thème étendues, vous permettant de modifier les couleurs d’accent et plus encore. Dans l’ensemble, il est possible de vraiment faire ressortir votre téléphone Android de la foule.