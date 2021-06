in

. À quand remonte la deuxième saison de Nuestra Belleza Latina ?

Nuestra Belleza Latina est entrée dans l’histoire de la télévision hispanique américaine et 2008 est devenue l’année de la deuxième saison de l’émission de téléréalité.

L’émission télévisée, qui a débuté en 2007, a été diffusée pour la deuxième année consécutive du 29 février 2008 au 16 mai de la même année, avec un total de 13 chapitres, où les finalistes précédemment choisis se disputaient semaine après semaine un passer pour accéder à la finale.

Dans le concours, qui a été voté par le public, la portoricaine Melissa Marty, l’une des concurrentes les plus constantes du concours, a été choisie comme gagnante, qui recevait les commentaires les plus positifs du jury et de ses professeurs.

Les candidats ont été choisis après des semaines d’auditions intenses à Los Angeles, Houston, Miami, Chicago, New York et San Juan, Porto Rico.

Au début, les auditions ont permis à 75 filles latines au total de recevoir la phrase tant attendue “tu es belle, signe ici”, ce qui leur a donné le vrai laissez-passer pour la présélection du programme, qui s’est rendue à Miami, pour un autre tour de sélection que le 28 mars 2008 laissait les 12 finalistes.

Le mannequin et actrice d’aujourd’hui, Emeraude Toubia, une Latina d’origine mexicaine et libanaise, qui est l’épouse du chanteur Prince Royce, a pris la deuxième place.

La première reine de Nuestra Belleza Latina, Alejandra Espinoza, en plus de remettre sa couronne cette année-là, a joué un rôle de premier plan dans l’émission de téléréalité, car elle avait la responsabilité d’être la correspondante du concours dans les coulisses et a dirigé le segment en dont les reines ont parlé et ont montré tout ce que les juges n’ont pas vu sur scène.

Cela fait 13 ans depuis cette saison que les adeptes du programme Univisión n’oublient pas.

En septembre prochain, Nuestra Belleza Latina reviendra à l’écran dans sa 12e saison, et ici, sur notre page Nuestra Belleza Latina Right Now, vous pourrez découvrir tous les détails de l’émission.

La troisième place de la deuxième saison a été prise par Dayami Padrón, qui est finalement devenue la reine de beauté d’autres compétitions, tandis que la quatrième place est revenue à Zoila Ceballos et la cinquième place à Leticia Castro.

Le reste du groupe de finalistes qui ont participé à l’émission étaient Manuela Arbeláez, Natalia Rivera, Génesis Seguias, Aideliz Hidalgo, Dayanira Varela, Leana Astorga et Jannet Manzanarez.

Dans cette deuxième saison de Nuestra Belleza Latina, Osmel Sousa était à nouveau le président de la table du jury, aux côtés de l’ancienne Miss Univers Lupita Jones et de l’idole du feuilleton Julián Gil.