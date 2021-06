A quand remonte la première saison de Nuestra Belleza Latina ?

in

À quand remonte la première saison de Nuestra Belleza Latina ?

Nuestra Belleza Latina, la télé-réalité hispanique qui rend hommage à la beauté, au talent et à l’autonomisation des femmes latines, a été une plate-forme pour les femmes à la recherche d’une carrière dans les médias pour commencer leur carrière.

Le programme renommé, qui revient en septembre, après une interruption de près de trois ans, a fait sa première avec la première saison en 2007.

Il y a eu beaucoup d’eau qui a coulé depuis lors, et bien qu’au total il y ait eu 11 éditions, au cours desquelles le même nombre de gagnants ont été couronnés, la première saison reste dans les mémoires des téléspectateurs.

La première saison de Nuestra Belleza Latina a été créée le 27 mars 2007 et du dimanche au dimanche, elle a atteint les foyers jusqu’au 25 mai, date à laquelle Alejandra Espinoza a été révélée comme la première gagnante de l’émission de téléréalité.

Depuis lors, le programme Univisión n’est pas seulement devenu un espace pour les jeunes femmes ordinaires, la grande majorité d’entre elles sans aucune expérience dans le monde du mannequinat, les médias, et encore moins les concours de beauté, pourraient réaliser votre rêve de concourir pour la gloire. .

Depuis cette première saison, au cours de laquelle le tsar de la beauté, Osmel Sousa, a commencé son parcours en tant que président de la table du jury, un autre élément marquant du concours a été l’opportunité pour le public de se connecter directement avec les candidats, car c’est lui qui, en la finale a le dernier mot pour décider qui est le gagnant.

Le concours de beauté et de talent, qui propose également des défis différents chaque semaine, ce qui signifie des prix spéciaux pour les participants, a également publié le soi-disant Mansion of Beauty, un beau lieu de résidence en Floride, plein de caméras, avec lequel le public pouvait voir de près la coexistence entre les reines.

Dans la première saison de Nuestra Belleza Latina, bien que ce soit Alejandra Espinoza qui soit devenue célèbre, ce qui la maintient à ce jour comme l’un des visages les plus aimés de la télévision latine aux États-Unis, il y avait d’autres reines qui se sont démarquées et qui ont été ils sont restés dans le cœur des fans de la série.

La Salvadorienne Mayra Muñoz, qui est actuellement une influenceuse reconnue et travaille avec ses tutoriels de maquillage et sa gamme de produits, était sur le point d’être couronnée première gagnante de l’émission de téléréalité, mais elle a fini par occuper la deuxième position.

La portoricaine Yara Lasanta, une autre concurrente forte, qui participait à Miss Puerto Tico, s’est classée troisième avec sa grâce et sa beauté. La cubaine Elizabeth López et le dominicain Raengel Solis, ont complété le podium des élus de la première saison de Nuestra Belleza Latina, occupant respectivement la quatrième et la cinquième place.