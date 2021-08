À quand remonte le dernier combat de Manny Pacquiao et comment s’est-il terminé ?

Pacquiao, plus de légende : il arrête Thurman et est champion à 40 ans. C’était le titre de la dernière chronique du Philippin. PacMan a eu une année 2019 chargée avec deux combats. Il est monté sur le ring en janvier de la même année et l’a fait en juillet. Son idée était claire à l’époque : livrer deux combats, minimum par an. Dans le premier, il a bien battu Adrian Broner et dans le second, il y avait beaucoup de doutes. À ce moment là, Keith Thurman était l’un des meilleurs livre pour livre (Depuis, il n’a plus combattu) et l’épreuve a été difficile. PacMan a démontré la raison pour laquelle il est déjà considéré comme une légende.

Il a remporté une décision partagée contre Thurman dans un combat dans lequel il a fait preuve d’intelligence, a donné un récital sur la façon d’annuler un rival et de tirer parti de ses propres vertus.. L’Américain avait une plus grande envergure et connectait le Philippin quand il voulait entrer, mais dans un génie, PacMan était plus rapide et à deux mains il a envoyé le champion au sol. Le combat a changé et même s’il était difficile pour la légende de gagner (c’était logique), il l’a fait avec solvabilité.

Il régna à nouveau et son plan était clair. Le reste de 2019 a voulu se consacrer à son travail de sénateur aux Philippines, car il l’avait un peu négligé à cause de tant de préparation. Avant 2020, il voulait de gros combats. Il était temps pour eux de prendre forme… mais la pandémie est arrivée. C’est précisément à cause de cette position politique, PacMan n’a pas voulu entendre parler de boxe pendant plusieurs mois. Il pensait qu’il devrait aider son pays depuis sa position et c’est pourquoi il a passé 2020 en blanc. Avant 2021, son idée était de combattre Conor McGregor cet été, mais le trébuchement de l’Irlandais contre Poirier en janvier l’a expulsé. C’est à ce moment-là qu’il est revenu à l’option des grandes affiches et c’est là que Spence est apparu. Ça ne peut pas être… du moins pour l’instant. Ugas a pris ce témoin.