À quel âge le permis moto peut-il être obtenu?

09/04/2021 à 19h30 CEST

L’âge minimum dans notre pays pour obtenir le permis de conduire B, le permis conventionnel qui nous légitime à transporter des voitures, des fourgonnettes et, en général, des véhicules dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3500 kilogrammes, est de 18 ans. Cela coïncide avec l’âge de la majorité en Espagne et avec la capacité juridique de mener de nombreuses autres actions telles que boire de l’alcool ou voter aux élections politiques. Cependant, il n’en va pas de même avec le permis moto. Comme l’explique Formula Moto, un médium spécialisé dans les questions liées à ces moyens de transport, avec des motos l’âge minimum “est beaucoup plus subtil”.

Parce qu’il n’est pas unique et dépend en fait de plusieurs facteurs différents. Contrairement à ce qui se passe avec les voitures, dans notre pays, il existe différents permis pour des motos de caractéristiques différentes. Et c’est quoi rend impossible la fixation d’un âge minimum pour les conduire. Tout dépend du vélo que vous souhaitez conduire. Ainsi, à partir de ce support, ils ont fait une liste avec les permis de moto que nous pouvons obtenir dans chacun des âges, à partir de l’âge de quinze ans. C’est là que nous pouvons obtenir le Licence AM, qui vous permet de conduire des cyclomoteurs à une vitesse maximale de 45 kilomètres par heure.

Par la suite, une fois que nous avons seize ans, nous avons la capacité juridique Carte A1. Bien qu’avec la licence AM, seuls 50 cyclomoteurs de centimètres cubes pouvaient être conduits, avec la licence A1, ceux-ci et tous ceux avec un cylindre maximum de 125 centimètres cubes peuvent être conduits, ainsi que des motocyclettes à trois roues d’une puissance ne dépassant pas ces quinze kilowatts », disent-ils de Formula Motor. C’est à dix-huit ans que nous pouvons obtenir le Carte A2, qui vous permettent de transporter des motos ou des scooters “avec une performance supérieure à celle offerte par les alternatives valables pour l’A1”.

Plus précisément, avec ce permis de conduire, nous pouvons utiliser des motos sans aucune limitation en termes de déplacement, bien que nous puissions les utiliser par rapport à la puissance maximale: ne peut pas dépasser trente-cinq watts. Afin de continuer à grimper au niveau du permis de conduire moto, nous devons maintenir cet A2 pendant au moins deux ans. Cela implique automatiquement que la carte A, le niveau d’autorisation suivant, ne peut jamais être obtenue avant l’âge de vingt ans. Cette licence vous permet de conduire tout type de moto sans cylindrée ni limite de puissance, à l’exception des tricycles. Il y a oui il y a des exceptions.

Concrètement, «vous n’êtes pas autorisé à conduire un tricycle de plus de quinze kilowatts si vous n’avez pas le permis A et que vous avez atteint l’âge de vingt et un ans», précisent-ils auprès de cet expert de la moto. Ces limitations sont éliminées lorsque nous atteindrons l’âge de vingt et un ans, date à laquelle, avec ce permis de niveau maximum, nous pourrons utiliser tout type de moto, scooter ou tricycle. À titre d’information complémentaire, il est important de se rappeler que l’âge minimum pour conduire une moto est de sept ans, comme indiqué par Auto10, à condition que le conducteur soit le père, la mère, le tuteur légal ou un adulte autorisé par eux.