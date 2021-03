À quel âge pouvons-nous prendre notre retraite?

29/03/2021 à 21:47 CEST

La retraite est l’acte administratif par lequel un travailleur cesse son activité professionnelle pour accéder à une situation d’inactivité rémunérée par l’Etat. Cependant, pour en profiter, certaines exigences fondamentales doivent être remplies. Et l’un des plus importants est lié à l’âge. Bien que jusqu’à il y a quelques années, l’âge de la retraite en Espagne était fixé, depuis le 1er janvier 2013, et selon ils comptent depuis le portail de la sécurité sociale, « l’âge d’accès à la pension de retraite dépend de l’âge de l’intéressé et des cotisations accumulées tout au long de sa vie active« .

En ce sens, en 2021, un travailleur doit avoir cotisé 37 ans et trois mois au moins pour pouvoir prendre sa retraite à 65 ans d’âge. Si ce chiffre n’est pas atteint et que vous avez payé moins, vous devez attendre d’avoir 66 ans. De plus, ces exigences évoluent au fil des années entre 2013 et 2027. L’idée de la loi 27/2011 relative à l’âge de la retraite dans notre pays est de l’augmenter progressivement de 65 ans et d’un mois à 67 ans pour ceux qui ne le font pas. atteindre un certain nombre d’années de cotisation. En d’autres termes: prolongez votre vie professionnelle.

Non seulement en augmentant l’âge de la retraite si ledit nombre d’années n’est pas atteint, mais aussi en augmentant ledit nombre. Si en 2019 une personne pouvait prendre sa retraite à 65 ans avec 36 ans et 9 mois de cotisations, en 2027 elle devait atteindre 38 ans et 6 mois. Une augmentation progressive, comme nous l’avons dit. Lorsque le maximum sera atteint en 2027, une stabilisation est attendue. Bien entendu, comme on dit de la Sécurité sociale, «l’âge de 65 ans est maintenu pour ceux qui appliquent la législation antérieure au 1er janvier 2013, conformément aux dispositions de la quatrième disposition transitoire de la LGSS».

Bien que ces personnes ne soient pas la seule exception à la nouvelle loi sur la retraite. Il y en a d’autres hypothèses spéciales comme la préretraite à partir de 60 ans pour avoir la condition de mutuelle « , » le

la retraite anticipée à partir de 61 ans sans avoir le statut de mutuelle »,« retraite partielle »,« retraite flexible »,« la retraite des travailleurs touchés par une invalidité égale ou supérieure à 45% ou 65% »ou« la retraite de la le personnel du Statut Minier, le personnel navigant des travaux aériens, les chemins de fer, les artistes, les professionnels de la tauromachie, les pompiers et les membres du corps Ertzaintza « .

Quoi qu’il en soit, à partir du portail Web de la sécurité sociale, ils indiquent clairement que « en aucun cas, l’application des coefficients réducteurs de l’âge ordinaire de la retraite ne conduira l’intéressé peut accéder à la pension de retraite à moins de 52 ans« Enfin, il convient de noter que, comme le souligne Campmany Abogados, un travailleur espagnol peut prendre sa retraite avec quinze ans de cotisations tant qu’il a l’âge minimum nécessaire », bien qu’avec ce chiffre dans notre dossier, nous n’aurons que le droit recevoir le 50% de la base réglementaire«Il est toujours préférable de consulter un professionnel.