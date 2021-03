Andy Serkis a fait partie d’un certain nombre de franchises de haut niveau, que ce soit Le Seigneur des Anneaux, l’univers cinématographique Marvel ou Planète des singes. Dans cet esprit, il sait garder un secret, et il n’a jamais laissé tomber de détails supplémentaires sur Snoke pendant son mandat dans le Guerres des étoiles univers. Le temps a cependant évolué et, tout en parlant avec ComicBookMovie.com, il a offert un aperçu de ce qu’il savait en travaillant sur ces deux premiers films: