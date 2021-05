À quel point cet été post-vaccin sera-t-il vraiment excitant?

«Je suis ravie de devenir un peu plus sauvage et de me sentir tellement plus en sécurité», déclare Elena, une étudiante récemment vaccinée. “Allez juste à beaucoup de rendez-vous, sortez avec des gars, rien de grave.”

La résidente de Salt Lake City, âgée de 20 ans, qui a demandé que son nom de famille ne soit pas divulgué pour protéger sa vie privée, est prête à rattraper le temps perdu dans sa vie amoureuse. Elle a fait des rencontres avec des applications pendant la pandémie, mais Covid-19 était une présence constante, plusieurs de ses dates lui disant plus tard qu’elles avaient été exposées (bien qu’elle n’ait jamais attrapé le coronavirus). Pendant la quarantaine, Elena a passé du temps à ressasser les occasions manquées dans sa vie amoureuse. «Je pensais juste:« Quand je ne m’en sortirai pas, je vais profiter au maximum de chaque opportunité »», dit-elle.

A Manhattan, Marc Hernandez, barman au bar à cocktails Ampersand, dit que même à 50% de capacité, la scène – «qui a toujours été une pour les premiers rendez-vous» – se sent déjà comme ses jours d’avant Covid. «Cela me fait penser que l’été va être un peu sauvage», dit-il.

«Quand je ne m’en sortirai plus, je profiterai au maximum de chaque opportunité»

«Shot girl summer.» «Vaxxed et ciré.» Les «putains de 20 ans». Alors que les États-Unis sont de plus en plus vaccinés et que le temps continue de se réchauffer, le nombre d’Américains prêts à sortir est à la hausse: une enquête Morning Consult pour la semaine se terminant le 25 avril a révélé que 53% des adultes se sentent «à l’aise» en ce moment. , en hausse de 9% par rapport à la dernière semaine de mars (bien que les femmes se sentent toujours moins à l’aise que les hommes). Tout le monde, d’Andrew Yang à la société de bidets Tushy – qui maintient un compte à rebours de l’immunité du troupeau sur CanIEatAssYet.com – est en train d’anticiper une libération hédoniste d’énergie sexuelle refoulée.

«L’été chaud arrive», a proclamé Insider en mars. «Les célibataires de New York sont prêts pour« l’été salope »du sexe occasionnel», a crié le New York Post. De toute évidence, beaucoup sont prêts à se replonger dans la mêlée sociale. «La famine au toucher» est réelle et peut augmenter le stress, la dépression et l’anxiété. Mais après un an d’isolement, de peur, de souffrance et de chagrin aussi intense – et alors que la pandémie continue de faire rage dans de nombreuses régions du monde – la réponse à la façon dont les gens essaieront de rattraper le temps perdu et le contact perdu est plus complexe que le fantasme orgiaque colporté par Suitsupply.

Selon la psychologue Amanda Gesselman, directrice associée de la recherche au Kinsey Institute de l’Université de l’Indiana, la pandémie a motivé les célibataires américains à rechercher des partenaires plutôt que des relations sexuelles occasionnelles. Alors que “il y aura [certainly] être des gens qui passent le meilleur de leur vie »quand il est sécuritaire de le faire, dit Gesselman,« nous avons en fait constaté que les gens sont moins intéressés par le sexe sans conditions qu’ils ne l’étaient auparavant. » Dans une récente étude du Kinsey Institute sur les relations sexuelles post-pandémique (menée en partenariat avec Cosmopolitan et Esquire), qui a interrogé 2000 Américains âgés de 18 à 45 ans, plus de la moitié – 52% – des célibataires ont déclaré vouloir trouver une relation engagée. après la pandémie, alors qu’environ un sur dix seulement a déclaré qu’il recherchait des relations sexuelles sans conditions.

«C’était un peu moins que ce à quoi nous nous attendions, étant donné que tout le monde est enfermé et ce depuis un an», dit Gesselman. Cela dit, comme la plupart des gens ont passé plus d’un an à s’inquiéter de l’infection et à réfléchir à la façon de se protéger des germes, elle pense que l’état d’esprit «pourrait s’étendre aux relations sexuelles avec des partenaires inconnus».

“En fait, nous avons constaté que les gens sont moins intéressés par le sexe sans conditions qu’auparavant”

Ilana Dunn, co-animatrice du podcast de rencontres Seeing Other People, dit qu’elle a entendu des commentaires similaires d’auditeurs et d’amis. «Tout le monde se dit: ‘Ouais, bien sûr, je vais vraiment me saouler et me déchaîner pendant environ une semaine. Parce que nous devons le faire. Mais mon objectif est de trouver quelqu’un. »Dans un sondage Instagram qui a reçu plus de 1 000 réponses, Dunn dit qu’elle a été surprise de voir 88% dire que, à mesure que les gens se font vacciner et que le monde s’ouvre, ils se sentent plus enclins à chercher quelque chose. sérieux, tandis que 52% ont déclaré qu’ils seraient ouverts à des connexions une fois vaccinés.

Gesselman pense que la pandémie a poussé de nombreuses personnes à être plus introspectives sur ce qu’elles veulent dans leur vie, en particulier les jeunes adultes. «Lorsque vous êtes dans la vingtaine et que vous avez tout votre avenir devant vous, et que vous êtes simplement resté assis pendant une année entière d’isolement social et de progrès stoppé, cela vous fait vraiment penser à ce que vous voulez dans votre vie, ” elle dit. «Je pense que beaucoup de gens réfléchissent davantage à ce qui ferait de leur avenir le meilleur plutôt qu’à ce qui serait une bonne gratification à court terme.»

Pendant ce temps, les fabricants de préservatifs espèrent prudemment que la demande pour leurs produits continuera de croître avec la partie vaccinée de la population américaine. Les contraceptifs masculins ont enregistré une hausse de 2,5% des ventes au début du mois d’avril, selon Ken DeBaene, vice-président des ventes de LifeStyles pour les Amériques, qui se dit «optimiste, c’est un retour à des niveaux de consommation plus normalisés». (Entre la fin mars et la mi-avril, l’industrie du bien-être sexuel a globalement connu une augmentation des ventes de 4%.) LifeStyles examine les retours à l’emploi dans les industries de l’hôtellerie et des services, ainsi que les plans d’ouverture à l’automne des collèges, pour aider à anticiper la demande, DeBaene a ajouté.

Chez LOLA, une entreprise de soins féminins et de bien-être sexuel, Monica Belsito, directrice du marketing, affirme que le «jeu personnel et le jeu avec des partenaires» ont prévalu cette année, la marque enregistrant une hausse de 40% des ventes de lubrifiants et un nombre record de précommandes pour son nouveau vibromasseur. Cependant, à mesure que les vaccinations des populations plus jeunes augmentent, la société «s’attend à ce que la protection contre les IST augmente régulièrement, créant un pic de demande de préservatifs cet été et cet automne».

Beaucoup de gens recherchent également un précédent historique qui peut faire la lumière sur ce qui nous attend dans la période de récupération post-Covid, des années folles des années 20 – lorsque la nation s’est livrée après les ravages de la Première Guerre mondiale et de la pandémie de 1918 – à l’été 1967. of Love, lorsque des dizaines de milliers de jeunes se sont rassemblés à San Francisco pour écouter du rock’n’roll, expérimenter le sexe et la drogue et protester contre la guerre du Vietnam.

«Si vous considérez le milieu à la fin des années 1960 comme une ouverture après une période de répression considérable dans les années 50, je pense que le parallèle n’est pas déraisonnable», déclare l’historien Dennis McNally, qui a également travaillé comme publiciste pour les Grateful Dead. Cependant, il souligne l’approbation par la FDA en 1960 de la première pilule contraceptive comme une influence clé dans le mouvement de libération sexuelle qui a culminé cet été-là. Même après avoir vu les hordes de briseurs de printemps qui se sont abattus sur Miami en mars, avant que les vaccins ne soient largement disponibles pour les jeunes adultes, McNally n’est pas convaincu que l’état d’esprit vigilant de «sécurité pandémique» sera banni avec les vaccins. «Le message de tout cela est que la réalité est dangereuse, ce qui est une leçon très répressive, et il faudra du temps, je pense, pour désapprendre cette leçon et pouvoir sortir et se détendre», dit-il.

En ce qui concerne la comparaison des années folles souvent attribuée à l’épidémiologiste social Dr Nicholas Christakis, le calendrier qu’il a présenté ne prédit pas un balancier de l’aversion au risque du moment présent jusqu’en 2024, lorsque les vaccins auront été distribués dans le monde entier. et il y a eu davantage de reprise après une partie de la dévastation économique de la pandémie. Il voit cet été comme ayant le potentiel d’offrir «un avant-goût du passé et un espoir pour l’avenir», a récemment déclaré Christakis à NPR.

“Les gens vont à un rendez-vous et personne ne sait comment parler d’autre chose que de Covid”

Gesselman et Dunn citent également l’anxiété sociale persistante induite par la pandémie comme un autre obstacle à une bacchanale cet été. “Beaucoup de gens ne sont pas sortis l’année dernière, et je continue d’entendre de nos auditeurs que les gens vont à un rendez-vous et que personne ne sait comment parler de quoi que ce soit à part Covid, et cela ne conduit pas à de bonnes conversations avec un rendez-vous”, dit Dunn. Et dans la recherche de Gesselman, l’une des principales craintes que les répondants ont citées est de ne pas avoir la capacité de protéger leur propre santé mentale alors qu’ils sortent de la quarantaine. «Il semble que la plus grande préoccupation des gens est lorsque la vie s’ouvre à nouveau et qu’ils sont enfin capables de poursuivre ces connexions, ‘Et si je suis rejeté ou si les choses tournent mal? Que se passe-t-il si la déception frappe? », Dit Gesselman.

Elena, l’étudiante qui a hâte de revenir à des rencontres plus insouciantes, se méfie également des attentes qu’elle et beaucoup de ses pairs placent sur cet été post-vaccin. «Je pense que les gens ont des attentes très, très élevées, parce que vous avez en quelque sorte besoin de vivre toute votre vie qui a été mise en veilleuse depuis un an tout cet été, et s’ils ne sont pas satisfaits, ce sera difficile,» elle dit. «Mais je pense que pour la plupart, les gens sont vraiment prêts à tout faire.»