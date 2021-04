À quel point la charge sans fil moderne est-elle plus rapide que celle des smartphones filaires?

La technologie de charge rapide est une activité complexe de normes et de technologies propriétaires. Le large éventail de normes et de vitesses ne se limite pas aux chargeurs filaires traditionnels. La charge sans fil est également en marche, promettant des vitesses ultra-rapides qui dépassent les capacités des capacités de charge filaire de la plupart des téléphones. Au moins dans l’espace propriétaire.

Pour voir à quel point la charge sans fil de pointe est devenue rapide, nous avons pris le OnePlus 9 Pro, un Warp Charge 50 sans fil, l’ancien Warp Charge 30 sans fil, le Warp Charge 60 filaire et un chargeur USB Power Delivery pour simuler les vitesses de charge typiques pour autres téléphones. Avec ces chargeurs en main, nous pouvons voir en un coup d’œil comment les normes propriétaires continuent de dépasser les normes plus universelles.

Passons directement aux résultats.

La charge filaire de 60 W est l’option la plus rapide, mais pas de loin. Il a fallu 31 minutes pour charger complètement le OnePlus 9 Pro, seulement quelques minutes plus vite que les 39 minutes en utilisant la dernière option de charge sans fil de 50 W. 20% de puissance en plus n’apporte qu’une amélioration de 8 minutes des temps de charge, ce qui n’est pas beaucoup. Bien que ce soit assez intéressant, une augmentation de 20% de la puissance de charge représente exactement une réduction de 20% des temps de charge ici.

Dans l’ensemble, il n’y a qu’une petite différence pour les temps de charge totaux entre ces deux, ce qui témoigne de la puissance de la technologie de charge sans fil OnePlus. Les deux vous permettent également de vous remettre confortablement debout avec une charge de 15 minutes seulement. Pointage à 60% et 42% de charge après seulement un quart d’heure, respectivement.

À titre de comparaison, j’ai également saisi l’ancien chargeur sans fil 30W de OnePlus pour voir à quel point la nouvelle version est plus rapide. À seulement 48 minutes, il est toujours très compétitif, sinon plus rapide que les normes de charge filaire plus universelles utilisées par de nombreux smartphones. Le passage de la charge sans fil de 30W à 50W ne fait qu’améliorer le temps pour compléter un autre son assez petit de sept minutes. Bien que ces minutes s’empilent, et 60W câblé est un 15 minutes plus perceptible plus rapide que 30W sans fil.

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

Le OnePlus 9 Pro se charge à 18 W à partir de notre prise USB Power Delivery plus universelle. J’ai inclus cela dans les résultats en tant que référence de charge filaire par rapport aux vitesses que vous verrez sur des téléphones tels que le Google Pixel 5, l’iPhone 12, etc. Cette technologie a pris 69 minutes pour charger complètement le OnePlus 9 Pro. Pas terrible, mais certainement pas ce que nous appellerions vite.

La charge sans fil rapide bat désormais les vitesses de charge filaire de certains combinés haut de gamme

La charge sans fil de 50 W du OnePlus 9 Pro est 30 minutes plus rapide pour une charge complète que l’utilisation d’environ 18 W de puissance reçue par la plupart des smartphones USB Power Delivery. Ce n’est pas deux fois plus rapide, mais pas loin. Les technologies de charge sans fil les plus rapides du marché sont désormais beaucoup plus rapides que certaines des options filaires utilisées dans les smartphones phares. L’USB Power Delivery du téléphone doit améliorer son jeu car ils sont laissés dans la poussière par des technologies de charge sans fil rapides exclusives.

Bien sûr, OnePlus n’est pas la seule entreprise à proposer des capacités de charge sans fil très rapides. Huawei possède sa propre technologie de charge de 50 W, Xiaomi dispose d’une station d’accueil sans fil de 55 W et l’AirVooc d’Oppo atteint un colossal de 65 W. Bien sûr, ceux-ci sont tous propriétaires et ne fonctionneront pas lorsque vous essayez de mélanger et d’associer des chargeurs et des téléphones de différentes marques. Nous sommes de retour dans l’ouest sauvage des normes de tarification une fois de plus.

Malheureusement, la propriété exclusive est la seule façon de procéder pour le chargement sans fil ultrarapide pour le moment. En dehors de ces marques chinoises, des implémentations standard plus universelles, telles que Qi, sont considérablement plus lentes et la charge filaire reste de loin l’option la plus rapide pour la charge. Les combinés Apple et Samsung, par exemple, sont bloqués avec seulement 15W.