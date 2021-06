À quel point la légende de NASCAR Jeff Gordon s’est-elle rapprochée de la F1?

Jeff Gordon, quadruple champion de NASCAR, a parlé à plusieurs équipes de Formule 1, mais une carrière dans la série n’a jamais semblé réaliste.



En juin 2003, Gordon a participé à un test à l’Indianapolis Motor Speedway qui l’a vu échanger des machines avec le pilote Williams de l’époque, Juan Pablo Montoya.

Cela a donné à Gordon sa première action au volant d’une voiture de Formule 1 alors qu’il testait la FW24, et à partir de là, quelques portes ont commencé à s’ouvrir.

Plusieurs équipes ont commencé à exprimer leur intérêt à l’amener sur la grille de Formule 1, et alors qu’il commençait les discussions, une question clé s’est posée dans son esprit : pourrait-il être compétitif ? Avait-il un budget à apporter ? Serait-il capable d’entraîner son cou pour faire face aux exigences ?

En fin de compte, il a déclaré que ces pourparlers avec les équipes étaient devenus plus “sérieux” qu’il ne l’avait envisagé après ce test.

“Il y a eu beaucoup de discussions qui sont devenues plus sérieuses que je ne le pensais après cela parce que je me suis tellement amusé avec ça”, a-t-il déclaré lors de son apparition sur le podcast Beyond the Grid.

« Puis j’ai commencé à penser : « Est-ce que je pourrais entraîner suffisamment mon cou pour faire ça ? » Puis-je apprendre les pistes ? Pourrais-je être compétitif ?’ Pour moi, je pensais que c’était une montée trop raide à accomplir.

« J’en étais à un moment… l’opportunité s’est quelque peu présentée. Je suis allé au Grand Prix d’Espagne à Barcelone et j’étais vraiment en vacances, je me promenais. C’était pendant la course de F1, alors nous sommes allés à la course.

« Jimmie Johnson [seven-time NASCAR champ] était en fait avec moi et tout d’un coup, quelques personnes se sont dites « Hé, tel ou tel aimerait vous parler ». Je suis dans le paddock Jaguar et ‘Hé, dis-nous ce qui se passe avec ton avenir, nous avons vu que tu conduisais la Williams’.

“C’était probablement, plus que tout, est-ce que j’avais de l’argent à apporter en F1 et est-ce que je voulais être un pilote de F1 ?

“Je me suis assis avec Frank [Williams], je pense qu’il est venu à Indianapolis après ce test pour la course réelle.

«Je suis allé m’asseoir avec lui et j’en ai parlé. Je pense que cela aurait pu être un type de sonde similaire.

“Cela n’a jamais pris de sérieux nulle part et à ce moment-là, je ne m’y attendais pas parce que j’étais tellement établi en NASCAR que… huit ans avant cela, si cela s’était produit, la conversation aurait peut-être été différente.”

Le champion de F1 1997 Jacques Villeneuve a également joué un rôle dans les pourparlers de Formule 1 pour Gordon lorsque BAR [British American Racing] étaient en train de se former.

Gordon pense que l’équipe voulait un pilote américain à bord, mais il n’était pas à l’aise avec l’idée de quitter NASCAR alors qu’il remportait des courses et des titres, afin de poursuivre une nouvelle voie et de s’entraîner pour la Formule 1.

“Jacques faisait partie des conversations quand il était à BAR, quand tout était en train de se former, je pense qu’ils voulaient un pilote américain et d’une manière ou d’une autre j’étais sur la liste”, a révélé Gordon.

« Nous avons eu beaucoup de discussions mais les discussions étaient ‘Tu dois aller tester une IndyCar, tu dois tester…’ à ce moment-là, c’était, je ne sais pas, quelle que soit la formule en Europe.

«Je pense que c’était vers 1998 et 1999, donc je venais de remporter mon troisième championnat et les choses étaient donc chaudes pour moi en NASCAR.

« Alors quand j’ai regardé, c’était comme ‘Tu veux que je parte ? Je fais partie des meilleures équipes qui gagnent des courses, des championnats et je vais devoir quitter ça et recommencer ma carrière en gros et aller apprendre à être un coureur sur route et dans une voiture à moteur arrière à roues ouvertes ? »

« J’étais comme un homme dont il est amusant de parler, mais encore une fois, cela ne semble pas réaliste. Ces deux opportunités se sont présentées à moi et ont été des discussions amusantes, mais ne sont jamais allées nulle part parce que j’adore NASCAR et je ne voyais tout simplement pas où recommencer à ce moment-là était la réalité.

