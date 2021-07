À quel point la technologie du jetpack est-elle avancée ?

05/07/21 à 08:41 CEST

Leigh Coates a déclaré que lorsque vous courez dans les airs avec un jetpack, vous vous avez l’impression de pouvoir voler comme un super-héros. “C’est un sentiment incroyable”, déclare le pilote d’hélicoptère américain à la retraite. “On a vraiment l’impression de pouvoir voler. Cependant, au début, ils sont vraiment difficiles à utiliser.”

Les jetpacks sont entrés dans la conscience publique du monde entier en 1965, grâce au film de James Bond, Thunderball. Le super espion, joué par feu Sean Connery, est poursuivi par des hommes armés jusqu’au toit d’un château français, d’où il s’attache à son jetpack pour voler et s’échapper. Le jetpack en question, un Bell-Textron, avait été développé comme un « homme-fusée » pour l’armée américaine dans les années 1950.

Aujourd’hui, 56 ans plus tard, la technologie des jetpacks a considérablement progressé et l’équipement est testé pour une variété de pour des usages spécialisés, tels que le déploiement rapide de personnel de secours dans des situations d’urgence ou pour les forces de défense. Cependant, ce qui est rarement discuté, c’est l’utilisation récréative potentielle des jetpacks. Les observateurs signalent souvent un certain nombre de problèmes : environnement, sécurité et trafic aérien.