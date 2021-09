À quel point le Cachemire est-il vulnérable aux talibans afghans

Mais les habitants du Cachemire savent à l’envers ce que cela signifie si des combattants afghans rentrent dans la vallée. (Photo : .)

Par P Stobdan

Il y a beaucoup de discussions autour du récent triomphe des talibans et de son impact plausible sur le Cachemire. Mais les habitants du Cachemire savent à l’envers ce que cela signifie si des combattants afghans rentrent dans la vallée.

Lorsque les dirigeants moghols ont exploité les tisserands de châles du Cachemire pour construire des jardins de joie dans la vallée, ils ont désespérément cherché la protection du roi afghan Ahmad Shah Abdali (1753) – pour se retrouver plus tard hors de la poêle dans le feu. Les 67 ans de domination afghane se sont avérés être une tyrannie extrême, l’horreur de la terreur, du meurtre, du pillage et du viol a régulièrement fait trembler les Cachemiriens pendant des siècles. Un couplet dit :

Pursidam az kharabive gulshan zi baghan

Golfe afghan ki kharab kard afghan

(J’ai demandé la cause de la destruction du jardin. Poussant un profond soupir le jardinier a répondu, ce sont les Afghans qui l’ont fait)

Les mères cachemiriennes terrifiées endormaient alors leurs bébés avec une berceuse, « Deva yiyih Sikha raj tarit kyah » (que la règle des sikhs s’étende jusqu’à nous).

Le règne de Ranjit Singh a duré 27 ans, mais les Sikhs n’étaient pas aussi cruels que les Afghans, a plaisanté le jeune mari. William Moorcroft pensait que les Sikhs traitaient les Cachemiris « peu mieux que le bétail ».

Sous les dirigeants Dogra de 1846 à 1947, les Cachemiris sont restés stables et sécurisés, mais les Maharajas les ont également exploités à travers un système Jagirdari en vertu duquel les paysans cachemiris sans terre ne pouvaient conserver que 25 pour cent de ce qu’ils produisaient.

Alors que la tyrannie afghane avait été oubliée pendant près de 2 siècles, des hordes d’Afghans ont de nouveau fait une incursion dans la vallée en 1991 – avec l’aimable autorisation du Pakistan. Cette fois, ils sont venus dans des tenues de moudjahid appartenant au cadre du Hizb-i-Islami de Gulbuddin Hekmatyar envoyé par l’ISI pour rejoindre les rangs du Hizb-ul-Mujahideen (HM).

Les moudjahids sont venus avec des restes d’armes de la guerre afghane ; Des fusils Kalachnikov et des missiles Stinger pour lancer le Jihad au Cachemire. Des mercenaires soudanais, arabes, égyptiens, palestiniens et pakistanais ont également été canalisés par Markaz-Dawat-ul-Arshad (MDA) et Lashkar-e-Taiba (LeT). Ils sont venus apporter leur soutien aux groupes terroristes locaux Al Barq, Al-Omar, Harkut-ul-Ansar et al. Les « militants invités », comme on les appelait, étaient au nombre de 600 à 1 000 au départ, mais sont passés à 2 500 en 1994.

L’ISI les a ensuite poussés à libérer la terre d’Allah des infidèles (hindous) qui (on leur a dit) violaient des femmes musulmanes et brûlaient des mosquées au Cachemire. Écraser l’armée indienne serait plus facile que de vaincre les troupes soviétiques, ont-ils dit aux mercenaires. L’ISI leur a promis des femmes, du vin et des avantages substantiels en matière de risque.

Mais ce qui s’est ensuivi a été la répétition de la tyrannie du XVIIIe siècle – le pillage, l’extorsion, même le viol d’hommes et la pédophilie qui ont forcé les familles à déplacer leurs membres féminins et leurs garçons vers des villes plus sûres. Les djihadistes ont exigé « nous voici pour vous amener Azadi en mettant nos vies en jeu, comment pouvez-vous nous refuser vos femmes !

Les Cachemiris se sont sentis gravement humiliés, ont cessé de protéger leurs «militants invités» et, alors qu’ils prêtaient main-forte aux forces de sécurité, des djihadistes étrangers se sont déplacés de la vallée vers la chaîne de Pir Panjal.

Mais à leur grand désarroi, les Afghans ont également trouvé les militants cachemiriens mal entraînés de l’ISI trop «passifs et timides» car ils manquaient de discipline et de capacités de combat. Un Pansheri capturé m’a dit une fois : « Il n’y a pas de djihad au Cachemire ; des criminels s’étaient infiltrés dans les rangs pour gagner de l’argent ».

Les Afghans n’ont trouvé aucun génocide, aucun viol, aucun incendie de mosquées. Au lieu de cela, la décence des femmes cachemiriennes a démenti leur espoir, la notion de troupes indiennes inférieures aux soviétiques n’a pas pu être prouvée. Les Afghans amèrement aigris n’ont trouvé aucune raison pour un Jihad contre l’Inde – alors qu’ils ont commencé à traverser le Pakistan à la mi-1994.

L’ISI a ensuite créé un Conseil du Jihad uni sous Syed Salahuddin comprenant un assortiment de tanzeems. Ils ont été chargés de soumettre le Cachemire et à la place d’infuser l’Islamiat pro-pakistanais parmi les Cachemiris. Un rapport du Carnegie Endowment a ensuite détaillé l’ISI reproduisant sa stratégie de guerre afghane au Cachemire.

La campagne djihadiste du Cachemire de l’ISI s’est ensuite effondrée en raison de la fracture idéologique entre les groupes. Tout ce que l’ISI pouvait accomplir était de saper le JKLF et de stimuler l’extrémisme salafiste au Cachemire. Les Jamaatis locaux ne se conformant pas aux diktats de l’ISI ont été systématiquement éliminés.

Au plus fort du militantisme en 1993, un conglomérat de partis locaux s’est réuni pour former la Conférence Hurriyat, mais finalement des luttes intestines entre plus de 2 douzaines d’affiliés ont conduit à une scission du parti, l’une dirigée par Syed Ali Shah Geelani épousant complètement Azadi, tandis que le l’autre dirigée par Mirwaiz cherchant un règlement négocié.

Le séparatiste intransigeant Geelani est resté le visage du séparatisme au Cachemire depuis 1989. La faction Mirwaiz a suivi une ligne modérée et a entamé un dialogue avec New Delhi en 2004. D’autres comme Yasin Malik et Shabir Shah ont appelé à éviter la violence d’ici 1994. En 1995, beaucoup se sont retirés de la « culture des armes à feu ». Au lieu de cela, un nouveau groupe Ikhwan-ul-Muslimeen de Kuka Parray a choisi des cibles inversées contre ceux qui abusent de la fierté cachemirienne. Le groupe de Parray a éliminé des centaines d’éléments Jamaat-i-Islami et HuM.

L’ISI a ensuite soutenu un “major” djihadiste pakistanais Mast Gul qui a incendié un sanctuaire soufi du Cachemire Charar-e-Sharief en 1995.

La guérilla de style afghan a pris fin après que le Rashtriya Rifle (RR) et le Special Operation Group aient éliminé plus de 6 500 terroristes et forcé 550 djihadistes à se rendre à la fin de 1995.

Lorsque l’ISI a échoué dans sa mission djihadiste, Islamabad a eu recours à la guerre psychologique à fort enjeu, à la tromperie visuelle et à d’autres méthodes par le biais de médias vernaculaires captifs – notoire parmi eux, notamment The Srinagar Times, Alsafa, Greater Kashmir, Wadi ki Awaz, Nadai Mashriq, Kashmir Times et d’autres diffusent une dose quotidienne de propagande pour éveiller les passions cachemiriennes et influencer l’opinion mondiale.

Lorsque cette tactique a également échoué, le Pakistan a ensuite soulevé l’épouvantail des violations des droits de l’homme au Cachemire lors des forums mondiaux. Mais la tentative de diriger l’opinion mondiale contre l’Inde a également été révélée lorsque l’UNHRC, lors de sa réunion à Genève en 1994, a refusé d’adopter une résolution sur le Cachemire. Le Pakistan a dû retirer sa demande avant même que la résolution ne soit mise aux voix.

Après l’abrogation de l’article 370 le 5 août 2019, le Pakistan a de nouveau cherché le moment opportun pour faire pression en faveur d’une “résolution” du Cachemire, mais n’a pas réussi à obtenir le soutien minimum de 16 nations nécessaire pour déposer une demande de débat d’urgence auprès du CDH.

Maintenant, avec le départ du caïd séparatiste Syed Ali Shah Gilani, les vicissitudes du réseau de séparatistes parrainé par le Pakistan ont été complètement anéanties. Les talibans auront les mains pleines cette fois pour s’occuper du Cachemire. Ils préféreraient se concentrer sur la libération du Khyber Pakhtunkhwa et du Baloutchistan s’ils en ont le temps.

(L’auteur est Senior Fellow au Delhi Policy Group, New Delhi. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.