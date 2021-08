À quel point le premier ordinateur portable de BBK est-il impressionnant ?

TL;DR

Realme a officiellement lancé son premier ordinateur portable. Le Realme Book contient un corps en aluminium mince, des processeurs Intel de 11e génération et des écrans de 14 pouces. Le prix commence à 749 $.

La nouvelle que Realme préparait le premier ordinateur portable de BBK Electronics a éclaté pour la première fois en juin. Aujourd’hui, un peu plus de deux mois plus tard, la marque a officiellement lancé le Realme Book.

Le premier effort de Realme contient des traits de style conservateurs mis en évidence par un écran 3: 2 monté sur un corps en aluminium. Un clavier rétroéclairé avec trois modes de luminosité augmente également la productivité dans les environnements à faible luminosité, tout comme le pavé tactile Microsoft Precision.

La machine est également connue sous le nom de Realme Book Slim, et l’ordinateur portable mesure 15,5 mm à son point le plus épais. Il ne remporte aucun prix dans ce domaine, mais il est suffisamment fin pour s’insérer sans problème dans la pochette de documentation d’un siège d’avion. Nous envisageons également un poids relativement faible de 1,38 kg.

Spécifications du livre Realme

Entrons dans quelques spécifications. Le Realme Book est doté d’un écran 14 pouces IPS 2 160 x 1 440 recouvert de verre Gorilla. L’écran couvre 100 % de l’espace colorimétrique sRGB et culmine à 400 nits de luminosité.

En interne, il existe une sélection de processeurs Intel de 11e génération. Les acheteurs peuvent choisir entre le dual-core i3-1115G4 ou le quad-core i5-1135G7 – les deux présentent des vitesses d’horloge turbo supérieures à 4,0 GHz, ce qui devrait suffire pour la navigation générale sur le Web et les jeux légers. En parlant de jeu, le Realme Book arrive avec les GPU Iris XE d’Intel.

Pour l’alimentation, le Realme Book utilise une batterie de 54 Wh rechargée par un chargeur USB-C de 65 W. Realme affirme que ce dernier peut remplir la batterie à 50% en une demi-heure. Intelligemment, les propriétaires de téléphones Realme peuvent également utiliser des chargeurs compatibles Dark Charge de 30 W sur le Realme Book.

En ce qui concerne les E/S, le modèle i3 installe un seul port USB-C, tandis que le i5 en contient un autre prenant en charge Thunderbolt 4. Il y a un seul port USB-A et une prise casque combo. En standard sur les deux modèles, des haut-parleurs stéréo réglés par Harman Kardon, deux microphones, un bouton combiné alimentation/empreinte digitale et Windows 10 Home. Ce dernier bénéficiera d’une mise à niveau gratuite vers Windows 11 à l’arrivée de l’OS.

Enfin, Realme introduit également sa fonction PC Connect sur l’ordinateur portable. Cela permet à certains appareils Realme de refléter leur affichage sur l’ordinateur.

Prix ​​et disponibilité du Realme Book

Comme mentionné ci-dessus, le Realme Book atterrira avec un choix de deux chipsets Intel. Chacun a deux autres options de RAM/stockage. Les prix mondiaux recommandés sont les suivants :

i3 8 Go de RAM/256 Go de stockage : 749 $

i3 8 Go/512 Go : 799 $

i5 8 Go/512 Go : 969 $

i5 16 Go/512 Go : 999 $

Realme propose le modèle i3 en Inde avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour Rs 46 999 (~ 632 $) sur le site officiel de la société. Le modèle i5 8 Go/512 Go coûte Rs 59 999 (~ 807 $). Le Realme Book sera en vente à partir du 30 août dans deux coloris : Real Blue et Real Grey.