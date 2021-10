À quel point les démocrates sont-ils foutus au Sénat ?

Les démocrates sont terrifiés par ce que l’avenir leur réserve au Sénat américain.

Le parti contrôle actuellement la moitié des sièges à la chambre, leur donnant, avec le vote décisif du vice-président Harris, la majorité la plus étroite possible. Mais certains membres du parti – comme le sondeur David Shor, récemment présenté par Ezra Klein dans le New York Times – pensent que les tendances démographiques mettent les démocrates en danger de tomber dans un trou profond au cours des deux prochains cycles électoraux.

Ce risque existe même si les démocrates continuent de gagner plus de voix à l’échelle nationale. « Si 2024 est simplement une année normale, au cours de laquelle les démocrates remportent 51 % des voix bipartites, le modèle de Shor prévoit une perte de sept sièges par rapport à ce qu’ils sont actuellement », écrit Klein.

En d’autres termes, les républicains pourraient bien obtenir une majorité de 57 à 43 au Sénat, la plus grande du GOP depuis environ un siècle, même si les démocrates remportent plus de voix.

Ce sentiment de catastrophe imminente pour le Sénat est la toile de fond de nombreux débats des démocrates en ce moment – ​​la lutte de messages pour savoir si le parti devrait adopter le «popularisme», la lutte législative sur le paquet de réconciliation qui pourrait être la dernière chance des démocrates de légiférer pendant un certain temps. , et la frustration face à une majorité conservatrice de la Cour suprême qui semble susceptible d’être enracinée pour les années à venir.

Le principal problème des démocrates est qu’ils réussissent mal parmi les électeurs blancs sans formation universitaire, qui sont répartis dans de nombreux États, tandis que les électeurs démocrates sont concentrés dans des États moins nombreux et plus grands. (C’est pourquoi Shor a fait valoir que le parti doit changer son message pour mieux attirer ces électeurs.)

Les récents résultats des élections présidentielles montrent à quel point les votes des démocrates sont concentrés dans moins d’États. Lorsque Biden a remporté environ 52% du vote populaire bipartite en 2020, il a remporté 25 États. Mais lorsque Trump a remporté environ 49% du vote populaire bipartite en 2016, il a remporté 30 États. (Si les candidats du GOP au Sénat avaient réussi à reproduire la carte de Trump en 2018 et 2020, ils auraient remporté une majorité qualifiée de 60 voix.)

La lutte des candidats démocrates à la présidentielle pour gagner plus d’États n’est pas entièrement nouvelle – George W. Bush a remporté moins de 50 % des voix nationales en 2000, mais a tout de même remporté 30 États. Ce qui était différent à l’époque, c’est que les électeurs étaient beaucoup plus disposés à diviser leurs billets, votant pour un candidat présidentiel d’un parti et un candidat au Sénat de l’autre. Dix États ont divisé leurs résultats de cette manière en 2000, mais aucun en 2016 et un seul (le Maine) en 2020. La polarisation et la nationalisation accrues de la politique produisent des résultats plus uniformes.

Pour avoir une meilleure idée de cela, cependant, il vaut la peine de se pencher sur les sièges spécifiques qui sont en jeu. Il y a trois démocrates représentant les États que Trump a remportés en 2020, qui sont tous en place en 2024. Mais il existe un deuxième niveau de vulnérabilité dans les 10 démocrates représentant les États que Biden vient de remporter de justesse. Il y a moins de sénateurs républicains dans des positions comparables, et ceux qui existent semblent être en terrain plus sûr que leurs homologues démocrates.

Les sénateurs dépareillés

Après les élections âprement disputées de 2000, 30 des 100 sénateurs représentés déclarent que le candidat présidentiel de leur parti n’a pas gagné. Depuis lors, ce nombre a progressivement diminué, alors que les démocrates de l’État rouge et les républicains de l’État bleu se sont retirés ou ont été vaincus. Lorsque Trump a pris ses fonctions, il restait 14 de ces sénateurs. Maintenant, il n’y en a plus que six. Le Sénat a trié par partisanerie.

Donc, pour comprendre la carte à l’avenir, il est utile de commencer par ces six sénateurs « dépareillés ». Il y en a trois de chaque parti, mais cette parité apparente est un peu trompeuse.

Deux des républicains, le sénateur Ron Johnson (R-WI) et le sénateur à la retraite Pat Toomey (R-PA), représentent de véritables États swing qui sont allés de justesse à Trump en 2016 et de justesse à Biden en 2020. Ces deux sièges sont occupés. le scrutin en 2022 et représentent des opportunités prometteuses pour les démocrates si le parti parvient à éviter un marasme à mi-parcours. Quoi qu’il en soit, ces sièges resteront probablement compétitifs à l’avenir si ces États restent compétitifs au niveau présidentiel.

La troisième républicaine dépareillée, la sénatrice Susan Collins, représente un État plus bleu mais pas toujours majoritairement bleu (Biden l’a gagné par 9 points, Hillary Clinton l’a perdu par 3 points). Collins a gagné de manière convaincante l’année dernière, devenant le seul vainqueur du Sénat à billets divisés en 2020, et ne sera de nouveau en place qu’en 2026.

Les trois démocrates dépareillés, quant à eux, représentent tous des États que Trump a solidement remportés les deux fois. Le sénateur Sherrod Brown (D-OH) pourrait être comparé à Collins (Trump a remporté l’Ohio par 8), mais les sens. Joe Manchin (D-WV) et Jon Tester (D-MT) représentent des états beaucoup plus rouges que Johnson et Toomey (Trump a remporté la Virginie-Occidentale par 39 et le Montana par 16).

Ces trois démocrates ont survécu aux mi-mandats de Trump en 2018, alors même que plusieurs de leurs collègues démocrates de l’État rouge ont été battus au milieu d’une année solide pour les démocrates à l’échelle nationale. Mais ces sièges seront ensuite sur le bulletin de vote en 2024, une année présidentielle. Pour survivre, ils devront probablement compter sur des électeurs à billets partagés. C’était une voie plausible vers la victoire pendant les années Obama et avant, mais dans les deux cycles présidentiels depuis, un seul sénateur, Collins, a réussi à y parvenir.

L’essentiel à retenir est que les trois démocrates de l’État Trump commenceront tous leurs courses de 2024 en tant qu’outsiders profonds (s’ils se présentent à nouveau). Pendant ce temps, un républicain de l’État de Biden est en sécurité jusqu’en 2026. Les deux autres sièges sont confrontés à un certain danger en 2022, mais leurs États sont intrinsèquement plus proches et ils pourraient être aidés par la réaction traditionnelle à mi-parcours contre le parti du président, si cela se matérialise.

Cela s’ajoute à des mathématiques défavorables pour les démocrates. Mais ce n’est pas leur seul problème.

Les états proches

Le niveau suivant de sénateurs vulnérables représente les États que leur propre candidat à la présidentielle vient de remporter de justesse. Si nous définissons une victoire étroite comme « moins de 3 points de pourcentage », il y a 10 de ces démocrates : Sens. Raphael Warnock (D-GA), Jon Ossoff (D-GA), Mark Kelly (D-AZ), Kyrsten Sinema ( D-AZ), Tammy Baldwin (D-WI), Bob Casey (D-PA), Catherine Cortez Masto (D-NV), Jacky Rosen (D-NV), Debbie Stabenow (D-MI) et Gary Peters ( D-MI).

Il n’y a que deux de ces républicains : Sens. Richard Burr (R-NC) et Thom Tillis (R-NC). Élargir légèrement la définition, à une victoire de 3,5 points de pourcentage, amènerait également Marco Rubio (R-FL) et Rick Scott (R-FL).

C’est un très gros écart. Un léger changement dans les vents nationaux – une détérioration relativement mineure de la position de Biden et des démocrates – pourrait assommer de nombreux démocrates du Sénat. Une amélioration de taille similaire de la position des démocrates n’a pas le même avantage car il n’y a pas autant de républicains représentant des États proches.

Il est également utile de les ventiler par cycle. En 2022, Kelly (Arizona), Warnock (Géorgie) et Cortez Masto (Nevada) sont candidats aux démocrates ; Rubio (Floride) et Burr (Caroline du Nord) à la retraite pour les républicains, ainsi que Johnson et Toomey, républicains dans les États que Biden a gagnés. C’est une carte relativement équilibrée, ce qui signifie que le plus gros problème des démocrates sera de défier les tendances historiques selon lesquelles le parti du président a tendance à perdre le soutien des électeurs à mi-parcours. Un changement plus important, ou des circonstances uniques spécifiques aux candidats, pourraient également mettre d’autres races en jeu.

Mais 2024 pourrait être une débâcle totale pour les démocrates au Sénat si les élections se passent mal pour eux. Sinema, Baldwin, Casey, Rosen et Stabenow sont tous en place, ainsi que les démocrates de l’État Trump Manchin, Tester et Brown. Pendant ce temps, Rick Scott est le seul républicain dans un état proche cette année-là.

Les coalitions évoluent avec le temps et les futures élections pourraient apporter des changements démographiques que peu de gens anticipent encore. Et rien de tout cela ne rend la défaite des démocrates inévitable. La carte du Sénat leur paraissait grossière sur le papier en 2012, mais ils sont repartis de cette année présidentielle en remportant deux sièges.

Mais le désavantage structurel semble profond et réel – cela signifie que les démocrates, avec leur coalition actuelle, doivent franchir la barre plus haute pour remporter même une petite majorité. Cela signifie également que le fond peut tomber assez rapidement pour eux.