À quel point les syndicats d’enseignants sont-ils radicaux ? 10z viral

Jusqu’à ce que la Cour suprême des États-Unis décide de l’affaire Janus en 2018, les citoyens d’un certain nombre d’États, dont le Minnesota, étaient essentiellement taxés pour soutenir les syndicats d’enseignants locaux. Dans ces États, personne ne pouvait légalement enseigner dans une école publique sans payer le syndicat sur son salaire, qui, bien sûr, provenait entièrement des contribuables. Que cette situation ait pu persister pendant des décennies aurait dû être un scandale.

Les syndicats d’enseignants, comme tous les syndicats du secteur public, ont toujours été pro-gouvernementaux et donc libéraux. Mais je soupçonne que la plupart des gens ne comprennent pas à quel point les syndicats d’enseignants sont partisans et radicaux. Il y a quelques jours, je suis tombé sur cette carte de 5″ par 7″ produite par Education Minnesota. Il fait la publicité de l’initiative politique du syndicat WeMakeMN.com. Cliquez pour agrandir:

Je pense que cela signifie que vous partagez votre richesse avec eux. Voici le dos de la carte :

Ce n’est pas seulement hyper partisan, c’est un fantasme insensé. “[F]ou des décennies, les Minnesotans les plus riches – et les politiciens conservateurs qui choisissent les riches plutôt que le reste d’entre nous – ont truqué l’économie contre les gens ordinaires… » Vraiment ? Comment? Le Minnesota est l’un des États les plus libéraux du pays, avec le cinquième taux d’imposition le plus élevé sur le revenu des particuliers et le quatrième taux d’imposition des sociétés. Il est vrai que l’économie du Minnesota est atone, connaît une croissance lente et une productivité et des investissements en capital inférieurs à la moyenne, mais c’est à cause des politiques de gauche qu’Education Minnesota – de loin la force politique la plus puissante de l’État – a contribué à mener.

Et le peu sur les « Minnesotans les plus riches » est radotage. La plupart des riches qui participent à la politique sont de gauche. Dans les courses importantes au Minnesota, les candidats du DFL ont généralement trois à quatre fois plus d’argent à dépenser que les candidats républicains. Le Parti démocrate est inondé d’argent, dont une grande partie provient de riches libéraux. Le prédécesseur du gouverneur actuel Tim Walz était Mark Dayton, un démocrate d’extrême gauche dont la famille vaut des milliards de dollars.

Education Minnesota énonce ensuite, dans les termes les plus larges possibles, la liste de souhaits de la gauche. Fondamentalement, cela signifie qu’ils veulent que le gouvernement paie pour tout. Qu’est-ce qui se dresse sur leur chemin ? “Pour que cela devienne une réalité, nous avons besoin que les riches paient leur juste part comme le reste d’entre nous.” Encore une fois, c’est un fantasme. Comme toute personne bien informée le sait, les personnes à revenu élevé paient des impôts sur le revenu largement disproportionnés. Et, en plus de cela, le Minnesota est l’un des rares États à avoir encore un impôt sur les successions ou les successions.

Ensuite, nous avons ceci: “[S]Malheureusement, les législateurs conservateurs creusent les talons pour protéger les riches. » Il est difficile de dire à quoi cela fait référence. Des négociations budgétaires ont lieu, en ce moment, entre le gouverneur et la Chambre des représentants démocrates et le Sénat républicain. Il est déjà acquis que les dépenses augmenteront de façon spectaculaire – encore une fois – et, avec un excédent de plusieurs milliards de dollars et des milliards de plus provenant du gouvernement fédéral, des augmentations d’impôt ne sont pas en vue. Mais l’extrême gauche ne peut jamais être satisfaite.

Le pire de tout, peut-être, c’est que de nombreux enseignants portent le gauchisme fou d’Education Minnesota dans leur enseignement en classe.