À quel point mon téléphone est-il étanche ? Ce que les cotes IP signifient vraiment.

Meilleure réponse: Les indices IP font référence aux cotes « Marquage de protection internationale » données après une série de tests pour déterminer la quantité de poussière et d’eau pouvant pénétrer dans votre téléphone et dans quelles circonstances. Chaque chiffre et lettre représente un niveau de protection différent, et la liste complète d’entre eux suit ci-dessous.

Des téléphones plus résistants

Les fabricants rendent les téléphones Android plus robustes qu’auparavant. C’est une caractéristique de vente importante. Les téléphones de Samsung, Motorola et même Google sont désormais dotés d’une certaine résistance à l’eau et à la poussière. Vous pouvez même choisir parmi les meilleurs téléphones Android robustes. Ce que représentent ces chiffres sont des facteurs décisifs importants pour beaucoup lorsqu’ils dépensent de l’argent sur un nouveau téléphone.

Vous verrez généralement la “robustesse” décrite avec un indice IP ou un indice MIL-STD, ou les deux. Ce sont des normes (relâches dans certains cas) qui déterminent la résistance de quelque chose aux éléments. Des choses comme la résistance à l’eau, les chocs (électriques et physiques), la température, la pression atmosphérique et une foule d’autres moyens naturels qui ne demandent qu’à ruiner votre téléphone.

Les évaluations et les certifications ont été développées bien avant l’invention des téléphones portables et couvrent des éléments tels que les vannes et les boîtiers électriques. Ils s’appliquent désormais aux téléphones et pas seulement à ceux construits comme des chars. Décomposons un peu chaque note pour que vous sachiez ce qu’elles signifient vraiment.

Protection contre la pénétration

Source : Hayato Huseman / Android Central

La protection contre les infiltrations fait référence à la capacité d’un produit à empêcher les corps étrangers – en particulier les particules de liquide et de poussière – de pénétrer à l’intérieur. Et tandis que nous pensons habituellement le terme IP signifie protection contre les infiltrations, il signifie en fait Protection internationale, comme dans un marquage de protection internationale.

Le code IP est désigné par les initiales IP suivies de deux chiffres et éventuellement d’une lettre, comme un K. La plupart des désignations de lettres sont quelque chose que nous ne rencontrerons jamais sur de petits appareils électroniques portables ; ils font référence à quelque chose qui peut résister à des jets de pulvérisation à haute pression et à haut débit, comme une buse de pulvérisation de lave-auto. L’électronique grand public n’est pas conçue pour résister à ces conditions, mais les indices IP couvrent plus que l’électronique grand public, ils font donc partie du marquage IP.

Ne passez jamais votre téléphone dans un lave-auto pour tester son indice IP. Sérieusement.

Les chiffres représentent chacun une cote de résistance. Le premier chiffre correspond au niveau de protection contre les particules solides (poussière). Le deuxième chiffre correspond à la protection contre la pénétration de liquide. Un fabricant n’a pas à tester les deux, mais s’il ne le fait pas, le numéro sera remplacé par un X pour ressembler à IPX7 ou IP6X. Voici comment les chiffres s’empilent.

Protection contre les particules solides

Numéro IP solide Quelle est son efficacité ? 0 Pas du tout protégé contre toute taille de particule. 1 Protégé contre les particules supérieures à 50 mm. 2 Protégé contre les particules supérieures à 12,5 mm

(Il s’agit de la cote minimale pour se protéger contre le fait de mettre le doigt dans une chose). 3 Protégé contre les particules supérieures à 2,5 mm. 4 Protégé contre les particules supérieures à 1 mm. 5 Protégé contre la poussière : la poussière ne doit pas entrer en quantité suffisante pour affecter le fonctionnement normal. 6 Étanche à la poussière : la poussière ne peut pas entrer, même dans un aspirateur.

Protection contre la pénétration de liquide

Numéro IP liquide Quelle est son efficacité ? 0 Pas du tout protégé. 1 Protégé contre les gouttes d’eau. 2 Protégé contre les gouttes d’eau lorsqu’il est incliné jusqu’à un angle de 15 degrés par rapport à sa position normale. 3 Protégé contre les projections d’eau lorsqu’il est incliné jusqu’à un angle de 60 degrés par rapport à sa position normale. 4 Protégé contre les projections d’eau sous n’importe quel angle. 5 Protégé contre l’eau pulvérisée par une buse de 6,3 mm à 12,5 litres/minute et 30 kPa (pression) à trois mètres de distance pendant trois minutes. 6 Protégé contre l’eau pulvérisée par une buse de 12,5 mm à 100 Litres/minute et 100 kPa (pression) à trois mètres de distance pendant trois minutes. 6K Protégé contre l’eau pulvérisée par une buse de 6,3 mm à 75 litres/minute et 1 000 kPa (pression) à trois mètres de distance pendant trois minutes.

(1 000 kPa est une quantité standard de pression d’eau à travers une bouche d’incendie). 7 Protégé contre l’immersion dans l’eau jusqu’à un mètre à pression normale pendant 30 minutes. 8 Protégé contre l’immersion dans l’eau d’un mètre ou plus aux spécifications détaillées par le fabricant. 9X Protection contre l’eau pulvérisée par des jets à haut débit et haute pression à haute température.

Volume d’eau de 14 à 16 Litres/minute

Pression d’eau de 80 à 100 bar (jusqu’à 1 451 Psi)

Température de l’eau de 80 degrés

Distance de 0,10 à 0,15 mètres.

De plus, le code IP a des désignations de lettres pour une protection supplémentaire. Comme toute note K, vous ne les verrez jamais sur un téléphone, mais je les mets ici pour être complets.

Désignation de protection supplémentaire

Code alphabétique Signification f Résistant à l’huile H Protection haute tension M Mouvement pendant tout test S Aucun mouvement pendant tout test W Résistant aux intempéries

Oui, le “f” n’est pas en majuscule, et “résistant aux intempéries” ne nous dit rien du tout. Nous n’avons pas écrit le cahier des charges, donc nous ne savons pas pourquoi les choses ont été écrites comme elles l’ont été.

C’est tout ce que j’ai besoin de savoir, non ?

Ainsi, lorsque vous achetez un nouveau téléphone avec un indice de protection IP68, vous pouvez le mettre sous vide et la poussière ne peut pas y pénétrer, ou le laisser reposer dans plus d’un mètre d’eau pour toujours, n’est-ce pas ? Nan.

Les téléphones envoyés à un laboratoire de test ont réussi. Le vôtre peut-être pas.

L’indice de protection contre la poussière ne laisse aucune marge de manœuvre. IP68 signifie étanche à la poussière dans toutes les conditions dans lesquelles un être humain peut se trouver. La protection contre la pénétration de liquide de 8 est “spécifiée par le fabricant” et vous devez savoir quelle est cette spécification. Samsung, par exemple, dit, immersion jusqu’à 5 pieds pendant 30 minutes maximum.

Source : Alex Dobie / Android Central

Cool, jouons avec dans la baignoire et prenons des vidéos d’un canard en caoutchouc contre GI Joe Wetsuit Frogman battle royale. Ce sera épique.

Pas si vite. Samsung dit aussi votre appareil n’est pas insensible aux dégâts d’eau dans toutes les situations, ce qui est un buzzkill total. Samsung n’est pas seul ici ou toute sorte de méchant – presque tous les appareils électroniques incluront dans la garantie ou le manuel d’utilisation un libellé indiquant qu’il n’est pas couvert contre les dégâts d’eau ou les abus, même si l’appareil en question est classé IP.

En effet, les appareils utilisés pour les tests et la certification peuvent résister à l’intrusion de poussière en toutes circonstances jusqu’à et y compris un vide et une immersion dans l’eau à 5 pieds de profondeur pendant une demi-heure. Votre téléphone pourrait ne pas l’être. Le centre de certification ne peut pas tester tous les téléphones. Les personnes qui l’ont fabriqué devraient cependant être disposées à parler de la garantie si vous rencontrez un problème.

MIL-STD

Source : CAT

Il s’agit d’une norme militaire américaine qui spécifie comment quelque chose se comportera contre l’environnement au cours de sa durée de vie. Les téléphones, montres et autres appareils électroniques Android portent souvent la certification MIL-STD 810G, ce qui signifie qu’ils ont été testés en laboratoire dans des conditions qui simulent une liste gigantesque de variables environnementales et qu’ils ont toujours fonctionné. Certaines des choses qui sont testées comprennent les températures extrêmes, l’altitude, le choc thermique, la pénétration de champignons et le gel solide. C’est une liste exhaustive, et si votre téléphone réussissait ces tests, vous pourriez vous attendre à ce qu’il survive à tout, y compris une semaine avec Bear Grylls, n’est-ce pas ?

Nan.

Cette certification pouvez être complètement dénué de sens. Pour commencer, les procédures d’essai indiquent clairement qu’un fabricant n’a qu’à tester dans environnements simulés, ce qui ne veut pas dire qu’il résistera à la vraie chose. Si cela ne suffit pas comme signal d’alarme, le fait que celui qui effectue les tests décide de la manière dont tout est simulé et que la chose testée n’a même pas besoin de réussir, seulement d’être testée devrait être. Et n’hésitez pas à voir ce qui arrive à un téléphone avec une batterie lorsque vous le congelez puis le décongelez.

Dr Conrad H. Blickenstorfer, Ph.D. l’explique parfaitement en discutant des normes MIL-SPEC pour les ordinateurs portables.

La norme MIL-STD-810G n’impose pas de normes ni ne fixe d’objectifs minimaux pour les différents tests ; pour la plupart, il décrit simplement comment les tests doivent être effectués. Cela laisse une large place à l’interprétation. Il est donc important que les fabricants d’ordinateurs portables durcis fournissent des informations détaillées sur les tests effectués, la manière exacte dont ils ont été effectués, les résultats et la signification réelle de ces résultats. L’affirmation selon laquelle un produit est « testé MIL-STD-810G » est insuffisante et les clients potentiels doivent demander plus de détails.

Dire que quelque chose est testé MIL-STD 810G sans fournir de copie des paramètres de test et des résultats signifie la même chose que « se sent plus vite » ou « un excellent appareil photo ». Ne pensez jamais que votre appareil électronique résistera à ce genre de conditions à moins que vous n’ayez vu les paramètres et les résultats des tests.

Source : Android Central

Voir les numéros IP et les cotes de résistance militaire sur un téléphone que vous achetez est généralement une bonne chose. Tous les appareils individuels ne réussiront pas tous les tests réels, mais quelqu’un, quelque part, a décidé que cela devrait être un peu plus difficile que la normale.

Avoir un téléphone IP est une excellente protection contre les accidents tels que renverser de l’eau ou l’utiliser dans un atelier de menuiserie, et un téléphone MIL-STD 810G résistera probablement mieux à un banc de neige glacé ou à un jardin fongique que sans. N’oubliez pas que prendre votre téléphone pour faire de la plongée sous-marine ou de la spéléologie peut signifier du temps passé avec un autre téléphone pendant que vous discutez de vos options de garantie.

Restez en ligne plus longtemps

Le Galaxy S21 Ultra est le meilleur téléphone que vous puissiez acheter pour une longue durée de vie de la batterie

La durée de vie de la batterie est l’un des facteurs les plus importants à considérer lors de l’achat d’un téléphone. Cependant, il est également important de se rappeler que même si la plupart des fabricants revendiquent une autonomie de batterie “toute la journée”, seuls quelques-uns l’atteignent. C’est pourquoi nous avons dressé une liste de confiance des meilleurs téléphones Android que vous pouvez acheter avec la meilleure autonomie de batterie.

Obtenez certainement un cas

Le Galaxy A52 5G est déjà assez impressionnant, alors assurez-vous d’avoir un étui

Maintenant que les Galaxy A52 et A52 5G sont là, il est temps de réfléchir au type de coques que vous souhaitez. Il y a beaucoup de bons choix avec des options d’apparence familière, ainsi que des nouveaux arrivants. Quel que soit celui que vous choisissez, ce sont les meilleurs étuis Galaxy A52 et A52 5G que vous puissiez trouver.