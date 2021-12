À quel point pouvez-vous être émotif ?

Les émeutes de George Floyd qui ont dévasté les Twin Cities la semaine suivant la mort de Floyd le Memorial Day l’année dernière n’étaient pas terminées. Nous avons eu une éruption de suivi fin août au cœur du centre-ville de Minneapolis lorsqu’une foule s’est livrée à un déchaînement incroyablement destructeur d’émeutes, de pillages et d’incendies criminels. John Phelan, du Center of the American Experiment, a raconté de manière concise les événements de cette façon :

Dans l’après-midi, un homme a été abattu dans le centre-ville. Un peu plus tard, le suspect a été localisé par la police sur Nicollet Mall entre la 8e et la 9e rue et, à l’approche des agents, il s’est tué par balle.

Le post de Phelan regorge de vidéos documentant les festivités. John Hinderaker a posté des vidéos ici sur Power Line et a ajouté un commentaire sur la couverture du Star Tribune ici.

J’ai jeté un œil à l’histoire de Star Tribune de Reid Forgrave sur le déchaînement dans « Emotional in Minneapolis ». L’histoire de Forgrave débordait d’excuses absurdes. L’essentiel de l’histoire de Forgrave était que les émotions étaient devenues incontrôlables. Forgrave nous a donné une émeute d’excuses. J’ai demandé, après une telle connaissance, quel Pardon ?

Trois hommes de Twin Cities ont été inculpés par le procureur des États-Unis pour le Minnesota en lien avec les événements de ce soir-là. Alpha News a couvert l’acte d’accusation ici.

L’un des trois – Victor Devon Edwards (ici sur Facebook) – a été reconnu coupable des infractions reprochées par un tribunal fédéral après un procès avec jury l’été dernier. Les deux autres prévenus inculpés ont chacun plaidé coupable de complot en vue de commettre un incendie criminel.

Edwards a été condamné hier à 100 mois de prison par le juge Patrick Schiltz. Cela devrait lui laisser le temps de se calmer.

Le communiqué de presse du procureur des États-Unis pour le Minnesota met l’histoire à jour :

Un homme de Saint-Paul a été condamné à 100 mois de prison suivis de deux ans de libération surveillée pour avoir incendié, pillé et endommagé des magasins et des entreprises dans le centre-ville de Minneapolis le 26 août 2020. Le procureur américain par intérim Charles J. Kovats a fait l’annonce après les États-Unis Le juge de district Patrick J. Schiltz a condamné le défendeur.

Selon les preuves présentées au procès, dans la soirée du 26 août 2020, Victor Devon Edwards, 32 ans, s’est rendu au centre-ville de Minneapolis après un couvre-feu dans toute la ville pour rejoindre une foule nombreuse qui s’était rassemblée à la suite de fausses rumeurs concernant l’implication de la police dans la mort. d’un homme sur Nicollet Mall plus tôt dans la soirée. Pendant environ trois heures, Edwards s’est livré à des actes d’émeute, d’incendie criminel et d’autres dommages et destructions de biens dans le centre-ville de Minneapolis. Edwards a été capturé sur vidéosurveillance participant aux émeutes et au pillage à Saks Off Fifth et entrant dans d’autres magasins et entreprises fermés ce soir-là, notamment Caribou Coffee, Target Headquarters et Brit’s Pub sur Nicollet Mall. Edwards a été capturé par vidéosurveillance en train de pénétrer dans le bâtiment du siège social de Target et d’alimenter un incendie allumé à l’intérieur du bâtiment, ce qui a finalement causé près d’un million de dollars de dommages à Target. Edwards a ensuite été capturé par vidéosurveillance entrant dans le Brit’s Pub voisin, qui, peu de temps après son entrée, s’est enflammé.

Pendant et après ses activités criminelles au centre-ville ce soir-là, Edwards s’est vanté de sa participation aux émeutes et au pillage. Edwards a également reçu des ordres d’amis pour des objets à piller. Le lendemain matin, Edwards a pris une vidéo de lui montrant une grosse somme d’argent et disant : « Du côté du pillage. . . » Il a également admis qu’il avait reçu « des sacs à main et de l’argent MK » dans des messages texte avec ses amis.

Le 12 août 2021, Edwards a été reconnu coupable par un jury fédéral d’un chef d’émeute et d’un chef d’incendie criminel.