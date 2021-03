A quel point suis-je raciste?

Dans la deuxième saison de Glad You Asked, nous examinons nos propres préjugés.

Au cours des dernières années, de plus en plus de recherches ont montré comment les préjugés raciaux ont un impact sur notre monde, de la façon dont les enseignants disciplinent les étudiants à la façon dont les ingénieurs créent de nouvelles technologies en passant par la façon dont les médecins diagnostiquent les patients.

Dans cette deuxième saison de Glad You Asked, à travers cinq épisodes, nous explorerons comment l’injustice raciale a un impact sur tout, de l’éducation au logement. Mais d’abord, afin de mieux comprendre ces systèmes, nous devons examiner nos propres préjugés et le rôle qu’ils jouent.

Dans ce premier épisode, nous explorons trois questions cruciales: comment mesurer nos propres biais? Comment ces préjugés sont-ils liés au racisme dans son ensemble? Et, surtout, que pouvons-nous faire à ce sujet?

Ce que nous constatons, c’est que bien que l’injustice raciale systémique soit plus grande que n’importe lequel d’entre nous individuellement, cela ne nous laisse pas en tant qu’individus s’en tirer.

