Cela fait quatre ans et demi que The Legend of Zelda: Breath of the Wild a été lancé sur Switch (et Wii U – n’oubliez pas la Wii U!) depuis.

Cela ne veut pas dire que je redémarre constamment le jeu (bien qu’il y ait beaucoup de gens qui recommencent régulièrement), mais après être revenu pour peaufiner le DLC Champion’s Ballad, chargez le Master Sword à son plein potentiel et obtenez mon mains sur le Master Cycle Zero, je me retrouve toujours à lancer le jeu et à glisser à travers Hyrule pour traquer les dernières dizaines de Koroks et profiter généralement de l’atmosphère sereine du jeu.

5,47% de caca de Korok encore à ramasser

Un rapide coup d’œil à mon pourcentage d’achèvement (tel qu’il se trouve dans le coin inférieur gauche de l’écran de la carte) indique qu’après avoir joué « 280 heures ou plus » — blimey ! — mon fichier de sauvegarde Breath of the Wild est terminé à 94,53 %. Y arriver ! Lentement.

En fait, je me souviens avoir regardé le même pourcentage juste après avoir vaincu Calamity Ganon pour la première fois et avoir été choqué de voir à quel point il était bas. Je ne me souviens pas du nombre exact, mais c’était surprenant étant donné que je venais de « finir » le jeu.

Par pure curiosité, j’ai demandé à certains membres du personnel de Nintendo Life à quel point leur statistique de pourcentage BOTW était « complète ». Un couple m’a dit qu’ils avaient perdu leurs sauvegardes d’origine sur les commutateurs précédents (ou les avaient simplement effacées après avoir commencé une autre partie), donc leur faible pourcentage n’était pas un reflet fidèle de leur temps avec le jeu.

La réponse de Ryan Craddock a ravivé des souvenirs pour le vôtre :

Wow, seulement 32,75% en BotW pour moi. J’ai fait les quatre gros trucs, les 120 sanctuaires, j’ai déverrouillé toute la carte avec ces tours, puis je suis allé battre Ganon, mais oui, d’une manière ou d’une autre seulement 32,75… J’ai aussi trouvé une chose qui dit que j’ai fait 34/77 quêtes secondaires.

Le producteur vidéo Jon Cartwright a absolument tout terminé dans le jeu, même si ce sont ces foutues graines de Korok qui l’ont empêché de le faire à 100% pendant longtemps :

335 heures pour moi… [the final seed] a fini par être incroyablement simple par Tarrey Town.

C’est bon, c’est bon – Jon est juste un meilleur joueur que vous. Une meilleure voix aussi (Images : Nintendo Life)

Il est clair que même les personnes qui ont passé plusieurs dizaines d’heures dans Breath of the Wild peuvent avoir étonnamment peu de jeu dans son ensemble, donc aujourd’hui, nous vous demandons combien de Breath of the Wild avez-vous terminé ? Régions de carte, graines de Korok, quêtes – elles vont toutes vers ce total final.

Faites-nous savoir où vous vous situez sur l’échelle de pourcentage en utilisant le sondage ci-dessous :

Surpris par votre pourcentage personnel ? Faites-nous savoir ce qu’il vous reste à débloquer avec un commentaire ci-dessous.