À quel prix Bitcoin Satoshi Nakamoto deviendra-t-il la personne la plus riche du monde?

On estime que Satoshi Nakamoto, le créateur de BTC, deviendra la personne la plus riche du monde si le prix du Bitcoin (BTC) atteint environ 182 000 $.

En mars 2021, le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, était la personne la plus riche du monde avec une valeur nette de 181,6 milliards de dollars.

Elon Musk, le PDG de Tesla, arrive en deuxième position avec 163,7 milliards de dollars, détenant plus de 20% du constructeur de voitures électriques.

Combien de BTC a Satoshi Nakamoto?

Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin, a publié le livre blanc Bitcoin en octobre 2008 sous une licence publique du MIT.

Le 3 janvier 2009, le premier bloc de Bitcoin, connu sous le nom de «bloc de genèse», a été miné. Cela a marqué le lancement du réseau Bitcoin, qui a lancé le mouvement de la crypto-monnaie et de la blockchain.

Bien que les chiffres exacts restent flous, de janvier à juillet 2009, on estime que Satoshi Nakamoto a extrait plus d’un million de BTC. Cela signifie qu’aux prix actuels du Bitcoin, on estime que Satoshi Nakamoto vaut environ 54 milliards de dollars.

En d’autres termes, si le prix du Bitcoin atteint 182000 dollars, cela placerait la valeur nette de Nakamoto à environ 182 milliards de dollars, ce qui est supérieur à la valeur nette actuelle de Bezos.

En 2010, Sergio Demian Lerner, un éminent chercheur en crypto-monnaie, a publié un document de recherche estimant les avoirs en BTC de Satoshi Nakamoto.

En analysant les premiers blocs que Satoshi a extraits, Lerner a estimé qu’un million de BTC appartient probablement à Satoshi. Il a écrit:

«J’estime à vue que la fortune de Satoshi est d’environ 1 million de Bitcoins, soit 100 millions de dollars au taux de change actuel. Je suis sûr qu’il y aura beaucoup de gens qui analyseront attentivement l’ensemble de données source et trouveront le chiffre exact, qui sera très proche, mais néanmoins ils me crieront à nouveau. «

L’analyse de Lerner des blocs minés par Satoshi. Source: Sergio Lerner

Le prix du BTC peut-il atteindre 182 000 $?

Bien qu’il existe de nombreux modèles de prix qui prédisent que le prix du Bitcoin atteindra entre 200000 et 1 million de dollars, le modèle le plus connu est le modèle Stock-to-Flow (S2F).

Le modèle S2F prévoit que le prix du Bitcoin atteindra 100000 $ à 288000 $ «conservateur» d’ici la fin de 2021, en utilisant une formule basée sur la relation entre la valeur du Bitcoin par rapport à l’offre existante (stock) et la quantité de BTC nouvellement extrait entrant. le marché (flux).

En novembre 2020, PlanB, le créateur du modèle S2F, a déclaré:

« Les gens me demandent si je crois toujours en mon modèle. Pour être clair: je n’ai aucun doute sur le fait que Bitcoin S2FX est correct et que Bitcoin atteindra 100 000 $ à 288 000 $ avant décembre 2021. »

Le modèle stock-à-flux. Source: PlanB

Si Bitcoin atteint 288000 dollars selon le modèle S2F, la fortune de Satoshi vaudrait environ 288 milliards de dollars, ce qui devrait placer le créateur loin devant Bezos et Musk.

Pendant ce temps, certaines autres prévisions de prix Bitcoin ont été encore plus élevées pour le cycle haussier actuel. Par exemple, Bloomberg a prédit que la CTB pourrait atteindre 400 000 $ si elle devenait un actif de réserve «sans risque».

Cependant, l’identité de Satoshi reste un mystère et on ne sait pas si la ou les personnes sont encore en vie aujourd’hui. Des experts de l’industrie ont suggéré des candidats comme Hal Finney, Adam Back et Paul Le Roux, ainsi que d’autres en présumant qu’il aurait pu s’agir d’un groupe d’individus.