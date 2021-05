À quelle fréquence utilisez-vous le mode bureau de votre téléphone sur un écran?

Crédit: Dhruv Bhutani / Autorité Android

Les smartphones modernes sont essentiellement des ordinateurs de poche dotés d’une puissance suffisante pour effectuer de nombreuses tâches informatiques avancées. Certains OEM en profitent en ajoutant un mode bureau dédié à leurs appareils.

Le mode Dex de Samsung est un exemple plus connu, permettant à ses tablettes et smartphones de se projeter sur des écrans plus grands. La fonction Easy Projection de Huawei et la fonction Ready For de Motorola offrent des fonctionnalités similaires avec une poignée d’appareils. Essentiellement, ces modes transforment les smartphones en minuscules tours informatiques.

Cela dit, le mode bureau n’est pas un remplacement prêt pour une station de travail ou un ordinateur portable. Il permet à ceux qui utilisent régulièrement des applications Android de les afficher sur un écran plus grand. Les tâches générales, comme le traitement de texte ou la retouche photo, sont également un jeu d’enfant. Cependant, vous aurez peut-être encore besoin d’une souris et d’un clavier. Dans certains cas, un ou deux câbles peuvent également être nécessaires.

Si vous possédez un appareil Samsung ou Huawei, il y a de fortes chances que vous ayez joué avec leurs modes de bureau respectifs. Mais à quelle fréquence l’utilisez-vous? Est-ce devenu une partie intégrante de votre flux de travail quotidien? Si vous ne l’utilisez pas sur un écran externe, comment l’utilisez-vous?

Assurez-vous de voter dans notre sondage ci-dessus. Si vous avez des anecdotes, déposez-les dans les commentaires ci-dessous.