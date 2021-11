À quelle heure a lieu The Late Late Toy Show et comment le regarder depuis le Royaume-Uni ?

Le jour du Late Late Toy Show est enfin arrivé (Photo : RTE)

Le plus beau jour de l’année est enfin à nos portes – c’est le jour du Late Late Toy Show !

Non, pas le jour de Noël ; c’est beaucoup plus excitant.

Pour tout le monde en Irlande, la soirée Toy Show représente la tradition de longue date consistant à regarder Ryan Tubridy interviewer des enfants sur les derniers jouets garantis pour être de grands succès le jour de Noël, généralement avec un verre de Baileys et une boîte de chocolats à vos côtés.

Cependant, il ne s’agit pas seulement des jouets, car il y a des moments incroyablement touchants et émouvants chaque année, comme lorsque Ryan a surpris deux enfants en ramenant leur père soldat à la maison pour Noël.

Tout le monde – des jeunes enfants, des familles et même des adultes sans enfants – se réunit le dernier vendredi de novembre pour lancer la saison des fêtes, et pour ceux à l’étranger, ce serait terrible de manquer de regarder le Toy Show.

Mais la bonne nouvelle, c’est que vous n’êtes pas obligé.

Alors, à quelle heure est le Late Late Toy Show ce soir et comment pouvez-vous le regarder depuis le Royaume-Uni ?

Le Toy Show est un incontournable de Noël en Irlande (Photo: RTE)

À quelle heure a lieu le Late Late Toy Show ce soir ?

Le Late Late Toy Show commence ce soir à 21h35 sur RTÉ One.

Conformément au calendrier habituel du Late Late Show, le Toy Show durera plus de deux heures et se terminera à 23h55.

Comment puis-je regarder The Late Late Toy Show depuis le Royaume-Uni ?

Au cours des dernières années, RTÉ One a permis aux téléspectateurs qui ne sont pas en Irlande de suivre les festivités chez eux en rendant The Late Late Toy Show gratuit à regarder depuis l’étranger.

Si vous êtes au Royaume-Uni – ou n’importe où ailleurs dans le monde d’ailleurs – vous pouvez regarder The Late Late Toy Show en direct, gratuitement, sur RTÉ Player.

Il suffit de visiter le site Web à 21h35 et de regarder la chaîne de télévision en direct et c’est aussi simple que cela !

Cela commence en même temps au Royaume-Uni à 21h35, ou 13h35 à Vancouver, 1h35 à Dubaï, 8h35 à Sydney, ou… eh bien, vous voyez l’idée.

Quel est le thème du Late Late Toy Show ?

Le thème du Late Late Toy Show de cette année est Le Roi Lion.

Le thème de cette année est Le Roi Lion (Photo : RTE)

RTÉ a confirmé le thème jeudi et Ryan Tubridy a déclaré que l’émission de cette année serait » folle « .

Il a déclaré à RTÉ Radio One: «L’année dernière, il y avait une sorte d’obscurité dans l’air, et pourtant vous deviez faire briller la couleur.

« Cette année, l’obscurité n’est pas aussi prononcée. Si vous vous demandez où cela va aller, je pense que ce sont des jeux et des jeux amusants d’après-guerre et un peu fous.

