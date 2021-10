. Trick or Treaters à la recherche de bonbons dans une rue populaire pour sa tradition de décoration d’intérieur la nuit d’Halloween à Sierra Madre, à l’est de Los Angeles, le 31 octobre 2018

C’est aujourd’hui! La nuit d’Halloween ou Halloween est arrivée. Le 31 octobre de chaque année, il est attendu par les adultes et les enfants, pour confectionner leur plus beau costume et sortir en compagnie de la famille et des amis à la recherche des meilleurs bonbons de tous. Le Trick or Treat ce 2021, aura lieu le dimanche.

Ce festival qui précède le célèbre Jour des Morts, est une célébration qui a pour tradition que les enfants, les jeunes et les adultes s’habillent pour aller de porte en porte demander des bonbons et des bonbons qui sont distribués dans des maisons qui s’habillent pour Halloween avec des motifs sombres, des citrouilles souriantes, des fantômes, des sorcières, des toiles d’araignée et plus encore. Pour d’autres, il est plus amusant d’organiser ou d’aller à des fêtes costumées, de regarder des films effrayants, de raconter des histoires effrayantes ou de faire des blagues qui font peur aux autres.

Halloween 2021 est le dimanche 31 octobre

Pour ce jour, ceux qui sont prêts à sortir dans la rue pour demander des bonbons dès le début, se demanderont quels sont les horaires, et quelles restrictions au milieu de la pandémie de COVID-19, il y a pour cet Halloween 2021. Ici, nous vous laissons ce dont vous avez besoin, vous savez:

A quelle heure commandez-vous des bonbons pour Halloween 2021 ?

Bien que pour ce 2021 le tableau semble différent, car la pandémie est assez « contrôlée » selon l’endroit où vous vivez, les recommandations des Centers for Disease Control and Prevention – CDC peuvent varier. Par conséquent, il est essentiel de vérifier les lois et directives locales sur les heures de début et de fin de Trick or Treat. Si vous prévoyez de sortir dans la rue, assurez-vous de pratiquer la distanciation sociale, de porter un masque et d’avoir un désinfectant pour les mains à portée de main.

Veuillez noter que les heures de début et de fin varient en fonction de chaque ville. Cela commence généralement entre 17h30 et 18h00. Cependant, gardez à l’esprit que les enfants plus âgés peuvent demander à frapper à votre porte pour tromper ou traiter, jusqu’à 20h00 ou 21h00. Alors, gardez la lumière de votre porche allumée. chaque fois que vous êtes prêt à accepter des tours ou des friandises.

Consultez les médias locaux pour connaître les heures exactes ainsi que les dernières consignes de sécurité. Restez en sécurité et joyeux Halloween!

• Atlanta : les médias locaux suggèrent un trick-or-treat de 17h00 à 21h00, en moyenne.

• Baltimore : 18h00

• Boston : les médias locaux suggèrent 17h00 à 20h00, en moyenne.

• Chicago : les médias locaux suggèrent 15h00 à 19h00, en moyenne.

• Cincinnati : les médias locaux suggèrent de 18h00 à 20h00, en moyenne.

• Cleveland : les médias locaux suggèrent de 18h00 à 20h00, en moyenne.

• Dallas : 18h30

• Denver : les médias locaux suggèrent 15h30 à 19h00, en moyenne.

• Houston : 18h30

• Indianapolis : les médias locaux suggèrent de 18h00 à 20h00, en moyenne.

• Las Vegas : les médias locaux suggèrent 17h00 à 20h00, en moyenne.

• Les anges: 18h00

• Miami : 18h30

• Milwaukee : Les médias locaux rapportent que le truc ou le traitement se fait communauté par communauté.

• Minneapolis : 18h00

• La Nouvelle Orléans: 18h00

• New York: 18h00

• La Ville d’Oklahoma: 18h30

• Crême Philadelphia: les médias locaux suggèrent de 18h00 à 20h00, en moyenne.

• Phénix : les médias locaux suggèrent de 17h00 à 19h30, en moyenne.

• Pittsburgh : les médias locaux suggèrent de 18h00 à 20h00, en moyenne.

• San Luis: 18h00

• Salt Lake City: 18h30

• Saint Antoine: 19h00

• San Diego: 18h00

• San Francisco : 18h00

• Seattle : les médias locaux suggèrent de 16h00 à 19h00, en moyenne.

• Washington : les médias locaux suggèrent de 17h30 à 21h30

Recommandations pour fêter Halloween en toute sécurité

Récemment, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, CDC, ont donné leurs recommandations pour célébrer Halloween 2021 en toute sécurité, au milieu de la pandémie de COVID-19.

Bien que cette 2021, certaines des traditions de festivités soient revenues, qui en 2020, ont été forcées d’être suspendues, le CDC recommande les lignes directrices suivantes à prendre en compte :

• Évitez d’aller à des soirées massives ou excessivement bondées.

• N’oubliez pas en quittant la maison, déguisé ou non, d’utiliser le masque ou le masque facial respectif, couvrant la bouche et le nez.

• Cette année, vous pouvez offrir et recevoir des bonbons, bien qu’ils recommandent de les mettre dans des sachets individuels ou de les emballer dans du papier transparent.

• Maintenez la distance sociale respective, évitez les contacts et lavez-vous bien les mains. N’oubliez pas de ne pas toucher vos yeux.

Autres recommandations à garder à l’esprit :

• Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte lors du trick-or-treat.

• utiliser les passages pour piétons et respecter les feux de circulation.

• Marchez sur les trottoirs ou les routes.

• Examinez les jouets qui peuvent présenter un danger pour les jeunes enfants.

• Examinez attentivement tous les bonbons et jetez tous les bonbons gâtés, ouverts ou suspects.

