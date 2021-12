A quelle heure commence la loterie de Noël ?

22/12/2021 à 08:40 CET

Les tambours sont préparés et protégés à l’intérieur du Théâtre Royal. Les garçons et les filles de San Ildefonso qui chantent aussi les prix. Le compte à rebours commence pour la célébration du tirage de la loterie de Noël, qui inondera le 22 décembre le Théâtre royal de Madrid de joie et d’euros, beaucoup d’euros.

Le tirage de la loterie de Noël est l’un des jours les plus attendus de l’année pour de nombreux Espagnols, qui ont hâte d’avoir dans leur sac à main le dixième jour de Noël que les enfants de San Ildefonso sortent du tambour lorsqu’ils chantent « El Gordo ». Celui-ci, récompensé de 400 000 euros au dixième, est le rêve de la plupart des personnes qui participent à l’événement tant attendu.

A quelle heure commence la tombola de Noël ?

Le tirage de la loterie de Noël commencera à être diffusé à 9h00 le 22 décembre (heure du Royaume-Uni). Les tambours commenceront à tourner après la mise en place de la table qui autorise le début du Tirage au sort extraordinaire de Noël et lorsque les enfants de San Ildefonso, chargés de chanter les prix, seront prêts. Une heure avant le départ, les balles avec les numéros et les prix auront été déversées dans les fûts à travers la trémie.

Costumes, banderoles, bouteilles de champagne… sont quelques-unes des images que l’on pourra voir le 22 décembre au Teatro Real de Madrid lorsque seront connus les gagnants de la Loterie de Noël, qui ouvrira ses portes dans un premier temps au milieu de sanitaires forts mesures pour la crise du coronavirus. Pendant plus de 5 heures, ils verront comment les désormais célèbres garçons et filles de San Ildefonso parcourent les mètres qui séparent les tambours de la table où les personnes chargées de réviser le tirage valident les numéros et les prix.

Comment voir le cadeau de Noël

Le mercredi 22 décembre, vous pourrez suivre le Tirage Extraordinaire en direct dès le matin grâce à LaLoteria puisque nous réaliserons une couverture spéciale de la Loterie de Noël 2021. Grâce à notre direct, nous compterons de première main les prix qui sera distribué par l’événement le plus attendu de l’année.

Vous pourrez également savoir si votre dixième a été attribué dans notre vérificateur de prix en ligne. Vous n’avez qu’à entrer votre numéro et le montant joué et il vous rendra le prix avec lequel vous avez de la chance.