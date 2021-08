À quelle heure commence la saison 5 de Warzone ? Temps et délai de mise à jour expliqués

in

L’heure de début de la saison 5 de Warzone était censée être imminente, mais la mise à jour a été retardée de 24 heures.

Bien qu’il y ait beaucoup à attendre avec de nouveaux opérateurs tels que le spécialiste du hack Kitsune, l’aspect le plus excitant de la prochaine version est la révélation attendue de Call of Duty Vanguard. Et, si les rumeurs récentes sont vraies, cette annonce en jeu pourrait avoir lieu le 19 août.

Nous avons encore plus d’une semaine à attendre qu’Activision tire éventuellement le rideau sur Vanguard, mais – malgré le retard – la prochaine version du battle royale d’Activision arrivera bientôt.

FORTNITE : Heure de début de la coupe Gamora et comment gagner le skin Season Five Cinematic | Call of Duty®: Black Ops Cold War & Warzone™

BridTV

3962

Cinématique de la saison cinq | Call of Duty®: Black Ops Cold War & Warzone™

839489

839489

centre

13872

À quelle heure commence la saison 5 de Warzone ?

La date de sortie et l’heure de début de la mise à jour de la saison cinq de Warzone sont 21h00 PT le 12 août, ainsi que 00h00 ET et 05h00 BST le 13 août.

Toutes les heures ci-dessus ont été confirmées par Activision sur Twitter. Les temps devaient se dérouler respectivement les 11 et 12 août, mais maintenant cela s’applique plutôt à Black Ops Cold War.

La saison 5 de Warzone a-t-elle été retardée?

Activision a confirmé que la saison cinq de Warzone a été retardée de 24 heures.

Il y avait des indices que la saison avait été prolongée d’une journée supplémentaire grâce à l’ajout de 24 heures au pass de combat, ainsi que parce que le site Web de Call of Duty avait changé la date de sortie du 12 août en “disponible cette semaine”.

Bien que le retard soit légèrement gênant, la bonne nouvelle est qu’il n’arrivera tout simplement qu’un jour plus tard que la normale.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Nous donnons à chacun un jour supplémentaire pour débloquer le niveau 100… mais pouvez-vous y arriver ? La saison 5 est maintenant lancée le jeudi 8/12 à 21 h 00 PT. pic.twitter.com/tE8NhlnYm9 – Call of Duty (@CallofDuty) 11 août 2021

Feuille de route

La feuille de route d’Activision pour la prochaine version est disponible ci-dessous :

Nouveaux modes multijoueurs :

Agent double (au lancement) Démolition (en saison)

Nouvelles cartes multijoueurs :

Echelon (6v6) Slums (6v6) Showroom (2v2, 3v3) Drive In (6v6, en saison) Zoo (6v6, en saison)

Des morts-vivants:

Nouvelle région d’épidémie – Collatéral Nouveau véhicule d’épidémie – Char Nouvel équipement d’épidémie – Pistolet à grappin Nouvel avantage – Perception de la mort Nouvelle mise à niveau sur le terrain – Tesla Storm Nouvel objectif Oubtreak – Transport

Les opérateurs:

Kitsune (au lancement) Stryker (en saison) Hyder (en saison)

Armes:

EM2 (AR) TEC-9 (SMG) Cane Marshal (en saison) Lance-flammes (scorestreak/arme de soutien)

Zone de guerre :

Nouvelle mise à jour de la carte – Stations de radio de diffusion Nouveaux modes – Clash (en saison) Nouveau goulag – Rush Nouveaux avantages – Combat Scout, Tempered

Événement de mi-saison :

Dans d’autres news, Fortnite : à quelle heure est la Gamora Cup ? Points dont vous avez besoin pour obtenir la peau