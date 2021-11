À quelle heure commence le concert de BTS LA 2021 et pouvez-vous le diffuser en direct ?

Le concert le plus attendu de BTS « Permission To Dance On Stage » LA 2021 commence dans quelques heures et les fans du monde entier attendent avec impatience que le groupe nominé aux Grammy rencontre ARMY lors d’un concert hors ligne pour la première fois en deux ans. Si vous vous interrogez sur l’heure et les informations de diffusion en direct du concert de BTS LA 2021, voici tout ce que vous devez savoir.

Après un balayage de prix historique aux AMA 2021 avec trois victoires majeures, dont le premier acte asiatique à obtenir le prix de l’artiste de l’année, BTS est prêt à accueillir les fans avec des performances en direct inédites.

AMERICAN MUSIC AWARDS 2021 – Les AMA seront diffusés en direct du Microsoft Theatre à Los Angeles le dimanche 21 novembre à 20 h 00 HNE/PST sur ABC.

À quelle heure commence le concert de LA de BTS 2021 ?

Le concert de BTS à LA devrait avoir lieu sur quatre jours consécutifs. Voici un aperçu du programme complet du concert ‘Permission To Dance On Stage’ ci-dessous à Los Angeles.

Dates de concerts

27 novembre, 19 h 30 HNP/ 22 h 30 HE/ 28 novembre, 12 h 30 KST (concert hors ligne)

28 novembre, 19 h 30 HNP/ 22 h 30 HE/ 29 novembre, 12 h 30 KST (concert hors ligne)

1er décembre, 19h30 HNP, 22h30 HE / 2 décembre, 12h30 KST

(concert hors ligne)

2 décembre, 19 h 30 HNP/ 22 h 30 HE/ 3 décembre, 12 h 30 KST (diffusé en ligne et hors ligne)

Le concert de BTS du 2 décembre sera diffusé en direct (Bangtan TV YouTube)

Programme détaillé du concert BTS LA 2021, y compris le soundcheck et plus

Alors que le concert principal pour les fans de LA commencera à 19h30 PST à toutes les dates, ARMY peut profiter d’un soundcheck exclusif entre autres à partir de 16h30 PST.

Les portes Soundcheck ouvriront à 16 h 00 HNP / 19 h 00 HE à toutes les dates.

Soundcheck commencera à partir de 17 h HE / 20 h HE à toutes les dates.

L’entrée pour le spectacle principal commencera à 17h30 HNP / 8h30 HE à toutes les dates.

Le concert commence à 19h30 PST / 10h30 ET à toutes les dates.

Pour les fans qui regarderont le concert de BTS depuis le théâtre de jeu YouTube Live, consultez le calendrier ci-dessous.

Instagram officiel du BTS

Pouvez-vous diffuser en direct le concert de LA de BTS en 2021 ?

Les fans ne peuvent officiellement regarder le concert complet de BTS que le dernier jour (2 décembre, 19h30 PST). Ce sera un concert en ligne et hors ligne. Vérifiez comment obtenir des billets ici.

Mais, un certain nombre de fans qui assisteront au concert devraient partager des extraits et des clips des spectacles. Consultez ce fil de fans pour plus de mises à jour.

Photo de Kevin Winter/. pour MRC

Premier aperçu du concert de BTS à LA

Un jour avant le début du concert SoFi de BTS, les fans se sont rassemblés autour du stade pour écouter les Bangtan Boys s’entraîner.

Un fan a posté un clip de BTS jetant un aperçu des ARMYs de SoFi, tandis qu’un autre a partagé le premier aperçu de la scène violette.

Gardez un œil sur cet espace pour toutes les mises à jour liées au BTS. Regardez le concert hors ligne/en ligne de BTS le 2 décembre à 19 h 30 HNP/ 22 h 30 HE.

