À quelle heure commencent les Preakness Stakes? Sur quelle chaîne de télévision est-il diffusé? ⋆ 10z viral

Medina Spirit est baigné après une séance d’entraînement mercredi avant les Preakness Stakes de samedi. Le cheval a été testé positif à un anti-inflammatoire après avoir remporté le Kentucky Derby et pourrait être dépouillé de la victoire. (Julio Cortez / Associated Press)

La deuxième étape de la Triple Crown des courses de chevaux n’a pas tout à fait la fanfare que le Kentucky Derby. En fait, levez la main si vous allez à une soirée Preakness. Je pensais ainsi.

Mais cette année, il y a tellement de drames hors-piste que cela pourrait bien susciter plus d’intérêt que la normale. Tout cela soulève la question: à quelle heure sont les Preakness Stakes?

Nous commencerons à Los Angeles, où il se trouve dans sa position habituelle en milieu d’après-midi de 15 h 47. En direction de l’est, cela signifie 16 h 47 si vous êtes dans le fuseau horaire de la montagne, 17 h 47 à Chicago et 6: 47 h si vous grignotez des beignets de crabe à Baltimore.

Et vous pouvez trouver une couverture de la course sur votre station NBC locale à partir de 14 heures à Los Angeles. (Vous pouvez faire les ajustements horaires en fonction de l’endroit où vous vivez.) Si vous êtes dans certaines des courses préliminaires, qui sont plutôt bonnes, vous pouvez trouver une couverture sur NBCSN à partir de 11 heures, heure du Pacifique. C’est probablement la dernière couverture du Preakness Day pour NBCSN, car la station sera bientôt interrompue.

Certaines traditions reflètent le Kentucky Derby au Pimlico Race Course à Baltimore. Au lieu de «My Old Kentucky Home», il y a le chant de «Maryland, My Maryland».

Le Derby a la couverture de roses, tandis que le Preakness a une couverture de Susans aux yeux noirs, qui se trouve être la fleur de l’État du Maryland.

La course est en fait plus courte que le Kentucky Derby de 1 / 16e de mile ou, dans le langage des courses de chevaux, d’un demi-tour. Cela rend la course de 1 3/16 miles.

Le drame de cette année est centré sur la gagnante du Derby, Medina Spirit, qui a été testée positive pour la bétaméthasone, qui est un médicament légal sauf le jour de la course. Ce n’est pas considéré comme un rehausseur de performances, mais il est néanmoins interdit le jour où un cheval court.

Si Medina Spirit remporte le Preakness, avec une disqualification possible dans le Kentucky Derby dans des mois ou des années, cela rendra certainement les choses intéressantes lorsque la dernière étape sur la route de la Triple Crown emmènera tout le monde à New York pour les Belmont Stakes dans trois semaines.

Cette histoire a été publiée à l’origine dans le Los Angeles Times.