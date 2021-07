À quelle heure débute l’Angleterre contre l’Italie ? Date, heure, lieu, commentaire talkSPORT et plus pour la finale de l’Euro 2020

in

L’Angleterre affronte l’Italie en finale de l’Euro 2020 ce week-end.

Les Three Lions ont battu le Danemark à Wembley en demi-finale grâce à un vainqueur en prolongation de Harry Kane.

Le but de Kane a fait basculer Wembley et le stade national devrait accueillir la finale de l’Euro 2020

Le résultat a déchaîné la foule de Wembley et a fait rêver toute la nation de soulever le célèbre trophée cet été.

L’Angleterre affrontera désormais l’Italie en finale après avoir battu l’Espagne aux tirs au but mardi soir.

Angleterre v Italie : date et heure du coup d’envoi

La finale de la 16e édition du Championnat d’Europe aura lieu le Dimanche 11 juillet.

Il se tiendra à Wembley et débutera à 20 heures, heure du Royaume-Uni.

Il devrait y avoir 60 000 fans sous la célèbre arche du grand jeu.

La route de l’Angleterre vers la gloire de l’Euro

Nous ne pouvions pas, n’est-ce pas ?

16 derniers : Battre l’Allemagne 2-0

Quart de finale: Battre l’Ukraine 4-0

Demi-finale: Battre le Danemark 2-1 (AET)

Final: Vs Italie (20h, dimanche 11 juillet, Londres)

Angleterre v Italie: commentaire talkSPORT

Les commentaires complets de la finale seront diffusés en direct sur talkSPORT et nous aurons une couverture étendue du jeu tout au long de la journée.

Mark Saggers sera votre hôte à Wembley pour le grand match avec les commentaires de Jim Proudfoot, Stuart Pearce et Sol Campbell.

Il y aura également une analyse exclusive de Jose Mourinho, et l’initié anglais Faye Carruthers sera au bord du terrain.

Raheem Sterling et l’Angleterre chercheront à atteindre la finale de l’Euro 2020 Angleterre-Italie: Pathway

huitièmes de finale

samedi 26 juin

1 : Pays de Galles 0-4 Danemark

2: Italie 2-1 Autriche (AET)

dimanche 27 juin

3 : Pays-Bas 0-2 République tchèque

4: Belgique 1-0 Portugal

Lundi 28 juin

5 : Croatie 3-5 Espagne (AET)

6 : France 3-3 Suisse (plumes : 4-5)

mardi 29 juin

7 : Angleterre 2-0 Allemagne

8 : Suède 1-2 Ukraine (AET)

Quarts de finale

vendredi 2 juillet

QF1 : Espagne 1-1 Suisse (plumes : 1-3)

QF2 : Belgique 1-2 Italie

samedi 3 juillet

QF3 : République tchèque 1-2 Danemark

QF4 : Ukraine 0-4 Angleterre

Demi finales

mardi 6 juillet

SF1 : Italie 1-1 Espagne (plumes : 4-2)

mercredi 7 juillet

SF2 : Angleterre 2-1 Danemark (AET)

Final

dimanche 11 juillet

Italie vs Angleterre (20h00, Londres)