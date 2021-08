À quelle heure est la Gamescom 2021 ? Rumeur de RE4 Remake et programmation officielle

L’heure de début de la soirée d’ouverture en direct de la Gamescom 2021 approche à grands pas et des rumeurs de Resident Evil 4 Remake émergent.

L’hôte de diffusions de cette semaine a commencé hier avec Destiny 2 et Xbox. La présentation de Microsoft était fantastique car Forza Horizon 5 semble incroyable et nous avons eu des bandes-annonces pour des suites attendues telles que State of Decay 2 et Crusaders Kings 3.

Cependant, alors que la nuit dernière a été brillante pour les fidèles de Microsoft, l’événement organisé par Geoff Keighley est sur le point d’être encore meilleur avec plus de 30 jeux promis.

Gamescom 2021 | Bande-annonce

BridTV

4431

Gamescom 2021 | Bande-annonce

850001

850001

centre

13872

À quelle heure commence la soirée d’ouverture en direct de la Gamescom 2021 ?

L’heure de début de la soirée d’ouverture en direct de la Gamescom 2021 est 11h00 PT, 14h00 ET et 19h00 BST le 25 août.

Il sera animé par Geoff Keighley comme toujours, mais cette fois il sera accompagné de Natascha Becker de GameStar. Vous pourrez le regarder en direct sur YouTube ou Twitch.

Quant aux titres que vous devriez vous attendre à voir, Death Stranding Director’s Cut a été confirmé et nous devrions jeter un coup d’œil à Call of Duty Vanguard. MiHoYo sera également à l’événement avec Genshin Impact pour probablement taquiner la mise à jour 2.1, et Mediatonic sera également présent avec Fall Guys.

Rumeur de Resident Evil 4 Remake

Il y a une rumeur selon laquelle le remake de Resident Evil 4 sera présenté à la Gamescom 2021 en raison d’une apparente allumeuse de Capcom.

Le compte Twitter officiel de RE Games a publié un tweet qui dit : « 4. Qui démange. Délicieux”. Bien qu’il s’agisse d’une citation du premier jeu, l’utilisation du numéro quatre et son timing font croire aux fans qu’une révélation est imminente.

Cependant, Capcom ne fait pas partie de la liste des partenaires de l’événement, vous ne devriez donc pas trop espérer.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

4

Qui démange.

Délicieux. – Resident Evil (@RE_Games) 22 août 2021

S’aligner

La liste officielle des partenaires est disponible ci-dessous :

505 Jeux Activision Aerosoft Assemble Entertainment astragon Entertainment BANDAI NAMCO Entertainment Bethesda Softworks Daedalic Entertainment Electronic Arts Frontier Developments GAMEVIL COM2US Europe Headup Indie Arena Stand Koch Media Konami Mediatonic Netmarble NExT Studios (Tencent Games) Pearl Abyss Corp SEGA Europe Smilegate West Team17 Thunderful Games Xbox Ubisoft Wargaming

Dans d’autres nouvelles, Riders Republic est-il un jeu croisé? Le multijoueur multiplateforme bêta expliqué