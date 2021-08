A quelle heure est la Gamora Cup ? Points dont vous avez besoin pour obtenir la peau

L’heure de début de la Fortnite Gamora Cup est proche et vous aurez besoin de beaucoup de points pour gagner le skin.

La collaboration d’Epic Games avec les Gardiens de la Galaxie n’est pas leur seul crossover de super-héros puisque Superman est maintenant arrivé sur le terrain de jeu de la bataille royale. Les joueurs devront déverrouiller Clark Kent avant de pouvoir devenir l’homme d’acier, et – si vous avez suivi les défis épiques – vous pouvez même vous transformer en Shadow Supes.

Bien que l’arrivée du Metropolis Marvel soit fantastique, vous devrez être vraiment bon au jeu pour déverrouiller la fille préférée de Thanos avant qu’elle ne rejoigne la boutique d’objets.

À quelle heure commence la Gamora Cup à Fortnite ?

La date de sortie de la Fortnite Gamora Cup est le 11 août et elle commencera à 18h00, heure locale de votre région.

Il se terminera ensuite à 21h00, heure locale, ce qui signifie que le tournoi de chaque région ne dure que trois heures. Il y aura dix jeux auxquels participer et vous aurez besoin d’un partenaire car il s’agit d’une exposition Duos.

Même si vous avez un partenaire qui est disposé et prêt, vous devrez faire extrêmement bien pour décrocher le maigre She-Hulk.

De combien de points avez-vous besoin pour obtenir le skin Gamora dans Fortnite ?

Vous n’avez besoin que de huit points dans toutes les régions pour obtenir le spray cosmétique en jeu Gamora dans Fortnite.

Cependant, pour obtenir la peau et le dos bling, les règles officielles stipulent que vous devez terminer entre le 1er et le 2500e dans l’UE. Quant à NA Est et Ouest, vous devrez atterrir entre le 1er et le 1 250e, le 1er et le 500e respectivement.

Vous trouverez ci-dessous le système de notation d’Epic Games :

Victory Royale : 42 points 2e : 36 points 3e : 32 points 4e : 30 points 5e : 29 points 6e : 28 points 7e : 27 points 8e : 26 points 9e : 25 points 10e : 24 points 11e : 23 points 12e : 22 points 13e : 21 points 14e : 20 points 15e : 19 points 16e : 18 points 17e : 17 points 18e : 16 points 19e : 15 points 20e : 14 points 21e : 13 points 22e : 12 points 23e : 11 points 24e : 10 points 25-29e : 9 points 30-34e : 6 points 35e-39e : 3 points 40e-44e : 2 points 45e-50e : 1 point

Boutique d’articles

Gamora rejoindra la boutique d’objets Fortnite à 17h00 PT et 20h00 HE le 14 août, ainsi qu’à 01h00 BST le 15 août.

Elle figurera à juste titre dans la boutique d’articles aux côtés du leader des Gardiens de la Galaxie, Star-Lord. Aucun prix n’a été annoncé, mais vous pourrez acheter un pack comprenant tous les éléments suivants :

Cape Back Bling Godslayer Pioche Godslayer Glideboard.

