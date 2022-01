À quelle heure est la Parade des roses 2022 ?

. Rose Parade sur le parcours du défilé lors du 128e Tournamnet of Roses Parade présenté par Honda le 2 janvier 2017 à Pasadena, en Californie.

La Rose Parade, la plus populaire des États-Unis, est un événement emblématique du Nouvel An, organisé à Pasadena, en Californie, qui a lieu chaque 1er janvier, sauf lorsque cette date tombe un dimanche, la reportant d’un jour de plus, c’est-à-dire jusqu’au lundi 2 janvier.

Après un an d’absence de l’événement en raison de la pandémie du virus COVID-19, pour cette 2022 Rose Parade revient à Orange Grove et Colorado Boulevard le samedi 1er janvier à partir de 8h00 HNP, pour effectuer un voyage de 8 kilomètres pour deux heures jusqu’à la Calle Villa (à la hauteur du Bulevar Sierra Madre).

La Parade des roses 2022 débute à 8h00 le 1er janvier

Quelle est l’histoire de la Rose Parade ?

Selon El Clarín, La Rose Parade a été créée en 1890 par Charles Frederick Holder, président du Pasadena Valley Hunting Club à l’époque, qui a eu l’idée de célébrer la ville pour le merveilleux climat californien. La première édition n’a attiré qu’un maximum de trois mille personnes.

Dans les premières versions, ces voitures étaient tirées par des chevaux, mais la technologie ultérieure a conduit à adapter les voitures en chars ornés de toute créativité et majesté, utilisant des fleurs colorées. C’est devenu une parade innovante et excellente.

En effet, le site Internet du Tournoi des Roses, cité par El Diario, rapporte que l’abondance de fleurs, même en plein hiver, a conduit le club à ajouter un défilé où les participants décoraient les calèches de centaines de fleurs colorées.

Plus tard, avec l’apparition de la télévision, la transmission de la Rose Parade s’est amplifiée et a eu une plus grande portée, ce qui a accru sa popularité dans le monde.

Comment est célébrée la Pasadena Rose Parade ?

Selon Mundo Deportivo, la Pasadena Rose Parade se déroule dans cette ville américaine et est l’une des plus belles façons de commencer la nouvelle année.

Ce jour-là, de nombreux chars décorés de fleurs de toutes les couleurs sont exposés dans les rues principales de Pasadena. Le défilé comprend également généralement la musique et la chorégraphie de nombreux participants. En plus de l’exposition de milliers de fleurs, depuis 1923, après le parcours, un match de football américain se joue entre les deux équipes universitaires les plus importantes du pays. Il ne fait aucun doute que cet événement est devenu le défilé le plus populaire de tous les États-Unis.

Quel est le thème de l’année 2022 ?

Comme évoqué plus haut, en raison de l’aléa sanitaire dû au coronavirus, l’an dernier la version 133 du défilé n’a pu être réalisée, cependant, pour cette édition, celle de 2022, certains éléments prévus pour la célébration de l’année précédente ont été repris.

Ainsi, le thème de chaque char qui défile dans les rues de Pasadena, en ce 2022, reprendra sous la devise : « Rêver, croire, réussir », tous symboles de courage, d’espoir, d’éducation, de communauté et de gentillesse.

Voici les flotteurs de 2022 :

Les chars élaborés de la Rose Parade ont parcouru un long chemin depuis la création du tournoi, et la Rose Parade est restée fidèle à ses débuts floraux. Chaque centimètre de chaque flotteur doit être recouvert de fleurs ou d’autres matériaux naturels, tels que des feuilles, des graines ou de l’écorce. Les fleurs les plus délicates, y compris les roses, sont placées dans des fioles d’eau individuelles, qui sont placées une à une dans le flotteur.

