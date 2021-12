À quelle heure est le discours de la reine et où pouvez-vous le regarder ?

La reine a livré un message de Noël depuis 1952 (Photo: .)

Joyeux Noël à tous ceux qui célèbrent aujourd’hui – que vous vous leviez à l’aube pour déchirer vos cadeaux ou que vous veniez de commencer la nourriture de Noël, aujourd’hui est plein de traditions.

Et une tradition qui a duré des décennies est de se mettre à l’écoute lorsque le monarque s’adresse à la nation.

La première émission de Noël a été livrée par George V en 1932 et le premier message de la reine Elizabeth II a eu lieu en 1952, après la mort de George VI.

Depuis 1957, l’émission de Noël est télévisée le jour de Noël, et beaucoup se connectent chaque année pour entendre la reine réfléchir aux problèmes et préoccupations actuels.

Les fans de Royal seront ravis de voir la reine prononcer son discours normalement après une année éprouvante pour Sa Majesté.

Elle a perdu le prince Philip en avril et a souffert de nombreux problèmes de santé plus tard dans l’année.

Quand a lieu le discours de la reine et comment pouvez-vous le regarder ?

A quand le discours de la reine ?

Le discours du jour de Noël de la Reine a lieu à la même heure chaque année – à 15 heures le 25 décembre.

Beaucoup se tourneront vers le discours annuel de la reine pour se rassurer et espérer après une année difficile pour tous, y compris Sa Majesté (Photo: .)

Il ne s’agit pas d’une diffusion en direct et la reine enregistre généralement le message dans les semaines précédant Noël.

Quel canal est le discours de la reine?

Vous pouvez regarder le message de la reine sur BBC One, ITV et Sky News.

Vous pouvez également entendre le message diffusé à la radio, diffusé sur BBC Radio Four.

Le message de Noël sera également diffusé en direct sur la chaîne YouTube des Royals, Facebook et disponible en podcast.

Si vous avez un appareil Amazon Echo, vous pouvez également écouter le message de la reine à partir de 15 heures, dites simplement « Alexa, joue le message de Noël de la reine ».



PLUS : « Colère » au palais de Buckingham à cause du scandale des fêtes après les « sacrifices » de la reine



PLUS : Les designs du nouveau 50p dévoilés pour marquer le jubilé de platine de la reine

Suivez Metro sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.

Partagez vos points de vue dans les commentaires ci-dessous.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();