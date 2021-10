A quelle heure est le match de la NFL ce soir ? Programme TV, chaîne pour Bills vs Titans dans la semaine 6

La semaine dernière, il était temps pour les Bills de se venger des Chiefs. Il est maintenant temps pour eux de se venger des Titans.

Que les Bills soient en mesure de le faire ou non, l’heure du match « Monday Night Football » restera la même que tout au long de la saison. Ils donneront le coup d’envoi au Nissan Stadium de Nashville, dans le Tennessee, à 20 h 15 HE.

Buffalo et le Tennessee ont joué l’année dernière dans l’un des premiers matchs de la saison de la NFL qui a été déplacé en raison d’une évasion de COVID. Les Titans avaient jusqu’à 23 joueurs testés positifs pour COVID-19 avant la rencontre des équipes l’année dernière et n’ont pas pu s’entraîner avant un match qui a été reporté à mardi soir. Ils étaient encore capables de gagner en dominant, 42-16.

Les Bills voudront rendre la pareille cette année et chercheront à marquer des points contre une défense des Titans qui accorde 26 points par match (bon pour le neuvième plus grand nombre de la NFL).

Voici tout ce que vous devez savoir pour regarder les Bills affronter les Titans dans «Monday Night Football» ce soir.

A quelle heure est le match de la NFL ce soir ?

Date: lundi 11 octobre

Temps: 20 h 15 HE

« Monday Night Football » débutera à 20h15 HE. Chaque match du lundi soir en 2021 devrait commencer à cette heure.

Sur quelle chaîne diffuse ‘Monday Night Football’ ce soir ?

Comme toujours, ESPN diffusera « Monday Night Football » au cours de la semaine 6. Steve Levy s’occupera du play-by-play avec Brian Griese et Louis Riddick en tant qu’analystes. Lisa Salters sera la journaliste de touche pour le match.

Les streamers pourront regarder le jeu via Watch ESPN, l’application ESPN ou en utilisant fuboTV, qui est livré avec un essai gratuit de sept jours.

Au Canada, les téléspectateurs peuvent regarder le concours Colts contre Ravens sur DAZN, qui détient les droits sur chaque match de la NFL.

Diffusion en direct de la NFL pour «Monday Night Football»

Étant donné que « Monday Night Football » est diffusé sur ESPN, il sera disponible en streaming en direct sur toutes les plateformes numériques de l’équipe (ESPN.com, ESPN App, etc.). Ce sera le moyen le plus simple pour les téléspectateurs avec le câble ou le satellite de voir le match.

Les coupe-câbles ont également de nombreuses options avec lesquelles ils peuvent diffuser «Monday Night Football» pendant la saison 2021 de la NFL.

Calendrier des Bills de Buffalo 2021

La semaine

Date

Adversaire

Heure du coup d’envoi

la télé

1er 12 sept. vs Steelers 13 h HE CBS 2 19 sept. à Dolphins 13 h HE Fox 3 26 sept. vs Washington Football Team 13 h ET Fox 4 oct. 3 oct. vs Texans 13 h HE CBS 5 oct. 10 ( SNF) chez Chiefs 20 h 20 ET NBC 6 18 octobre (MNF) chez Titans 20 h 15 ET ESPN 7 24 octobre Semaine de congé — — 8 31 octobre contre Dolphins 13 h HE CBS 9 7 novembre chez Jaguars 13 h HE CBS 10 14 novembre à Jets 13 h HE CBS 11 novembre 21 contre Colts 13 h ET CBS 12 novembre 25 (Thanksgiving) à Saints 20 h 20 ET NBC 13 décembre 6 c. Patriots 20 h 15 h HE ESPN 14 décembre 12 à Buccaneers 16 h 25 HE CBS 15 18 ou 19 décembre (à déterminer) contre Panthers à déterminer à déterminer 16 26 décembre à Patriots 13 h HE CBS 17 2 janvier contre Falcons 13 h HE Fox 18 9 janvier vs Jets 13 h HE CBS

Calendrier des Titans 2021

Le calendrier des Titans a été annoncé dans le cadre de la publication du calendrier de la NFL le mercredi 12 mai à 20 h HE. Ce sont les équipes qu’ils doivent jouer au cours de la saison 2021 de la NFL.

La semaine

Date

Adversaire

Heure du coup d’envoi (HE)

la télé

1er 12 sept. vs Cardinals 13 h CBS 2 19 sept. aux Seahawks 16 h 25 CBS 3 26 sept. vs. Colts 13 h CBS 4 3 oct. aux Jets 13 h CBS 5 10 oct. aux Jaguars 13 h CBS 6 18 octobre (lundi) contre Bills 20 h 15 ESPN 7 24 octobre contre Chiefs 13 h CBS 8 31 octobre à Colts 13 h CBS 9 7 novembre à Rams 19 h 20 NBC 10 14 novembre c. Saints 13 h CBS 11 21 novembre vs Texans 13 h CBS 12 28 novembre à Patriots 13 h CBS 13 Bye 14 12 décembre vs Jaguars 13 h CBS 15 décembre 19 à Steelers 13 h CBS 16 décembre 23 (jeudi ) vs 49ers 19 h 20 NFLN 17 2 janvier vs Dolphins 13 h CBS 18 9 janvier aux Texans 13 h CBS

Calendrier de football du lundi soir 2021

Il y aura 17 matchs « Monday Night Football » en 2021 même s’il n’y a pas de programme double. C’est parce que la saison s’est étendue à 17 matchs sur 18 semaines. Il n’y aura pas de « Monday Night Football » pendant la semaine 18 ; tous les matchs se joueront le dimanche.

La semaine

Date

Correspondre

Semaine 1 13 sept. Las Vegas Raiders contre Baltimore Ravens Semaine 2 20 sept. Green Bay Packers contre Detroit Lions Semaine 3 27 sept. Dallas Cowboys contre Philadelphia Eagles Semaine 4 4 ​​oct. Los Angeles Chargers contre Las Vegas Raiders Semaine 5 11 octobre Baltimore Ravens contre Indianapolis Colts Semaine 6 18 octobre Tennessee Titans contre Buffalo Bills Semaine 7 25 octobre Seattle Seahawks contre New Orleans Saints Semaine 8 1er novembre Kansas City Chiefs contre New York Giants Semaine 9 8 novembre Pittsburgh Steelers contre Chicago Bears Semaine 10 15 novembre San Francisco 49ers contre Los Angeles Rams Semaine 11 novembre 22 Tampa Bay Buccaneers contre New York Giants Semaine 12 29 novembre Équipe de football de Washington contre Seattle Seahawks Semaine 13 6 décembre Buffalo Bills contre New England Patriots Semaine 14 13 décembre Arizona Cardinals contre Los Angeles Rams Semaine 15 décembre 20 Chicago Bears contre Minnesota Vikings Semaine 16 27 décembre New Orleans Saints contre Miami Dolphins Semaine 17 3 janvier Pittsburgh Steelers contre. Cleveland Browns