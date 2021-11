A quelle heure et où regarder le GP de Valence à la télévision ?

09/11/2021 à 11:23 CET

Les GP de Valence MotoGP 2021 donne le coup d’envoi ce vendredi 12 novembre sur le prestigieux circuit de Cheste. Géographiquement, il est situé à Valence.

La dynamique du MotoGP commence à montrer un dominant clair qui se sépare du reste des concurrents : Fabien Quartararo. Le Français, avec 254 points, devance de 40 points son principal concurrent »,Péco » Bagnaïa.

En troisième position est l’espagnol Jeanne Mir, qui compte 195 points.

HORAIRE ET TV GP DE VALENCE MOTOGP

FP1 Moto3 : 9h00.

FP1 MotoGP : 9h55.

FP1 Moto2 : 10h55.

FP2 Moto3 : 13h15

FP2 MotoGP : 14h10.

FP2 Moto2 : 15h10.

FP3 Moto3 : 9h00.

FP3 MotoGP : 9h55.

FP3 Moto2 : 10h55.

Q1 Moto3 : 12h35.

Q2 Moto3 : 13h00.

FP4 MotoGP : 13h30.

Q1 MotoGP : 14h10.

Q2 MotoGP : 14h35

Q1 Moto2 : 15h10.

Q2 Moto2 : 15h35.

Course Moto3 : 11h00. (23 tours)

Course Moto2 : 12h20. (25 tours)

Course MotoGP : 14h00 (27 tours)

O VOIR LE MOTOGP VALENCIA GP À LA TÉLÉ ?

En Espagne, cette saison, le Championnat du Monde MotoGP peut être vu à la télévision via des plateformes telles que DAZN ou Movistar +. En Argentine, au Chili, au Mexique, en Colombie et au Pérou, vous pouvez suivre en direct ESPN et, aux États-Unis, par NBC Sports.

Aussi, vous pouvez suivre vivez les résultats des qualifications et de la course MotoGP et les courses de Moto3 et Moto2 le GP de Valence sur le site de SPORT, ainsi que les chroniques, actualités et réactions des pilotes.