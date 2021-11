A quelle heure et où regarder les courses du GP de Valence à la télévision aujourd’hui ?

14/11/2021

Le à 11:04 CET

Les GP de Valence MotoGP 2021 Il affronte les courses aujourd’hui 14 novembre sur le prestigieux circuit de Cheste. Comme le veut la tradition jusqu’à présent, le Circuit de Valence accueille la dernière manche du championnat.

Avec le championnat déjà décidé dans la catégorie reine où Fabio Quartararo a remporté le titre de champion du monde à Saint-Marin, les yeux sont allumés Valentino Rossi qui atteint sa dernière carrière en tant que pilote MotoGP après avoir annoncé son Retrait.

Marc Marquez il est toujours blessé et manquera le rendez-vous valencien tandis que le reste des Espagnols sur la grille, Joan Mir, Álex Rins, Pol et Aleix Espargaró, Álex Márquez, Maverick Viñales et Iker Lecuona, ils vont se battre pour monter sur le podium dans un circuit qu’ils connaissent parfaitement.

HORAIRE ET TV GP DE VALENCE MOTOGP

FP1 Moto3 : 9h00.

FP1 MotoGP : 9h55.

FP1 Moto2 : 10h55.

FP2 Moto3 : 13h15

FP2 MotoGP : 14h10.

FP2 Moto2 : 15h10.

FP3 Moto3 : 9h00.

FP3 MotoGP : 9h55.

FP3 Moto2 : 10h55.

Q1 Moto3 : 12h35.

Q2 Moto3 : 13h00.

FP4 MotoGP : 13h30.

Q1 MotoGP : 14h10.

Q2 MotoGP : 14h35

Q1 Moto2 : 15h10.

Q2 Moto2 : 15h35.

Course Moto3 : 11h00. (23 tours)

Course Moto2 : 12h20. (25 tours)

Course MotoGP : 14h00 (27 tours)

O VOIR LE MOTOGP VALENCIA GP À LA TÉLÉ ?

En Espagne, cette saison, le Championnat du Monde MotoGP peut être vu à la télévision via des plateformes telles que DAZN ou Movistar +. En Argentine, au Chili, au Mexique, en Colombie et au Pérou, vous pouvez suivre en direct ESPN et, aux États-Unis, par NBC Sports.

Aussi, vous pouvez suivre vivez les résultats des qualifications et de la course MotoGP et des courses Moto3 et Moto2 le GP de Valence sur le site de SPORT, ainsi que les chroniques, actualités et réactions des pilotes.