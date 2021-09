A quelle heure et quand le Barça joue-t-il son prochain match ?

23/09/2021

Le à 15:59 CEST

LaLiga Santander C’est l’une des ligues les plus exigeantes et les plus suivies au monde. Cette année, malgré le fait que de très grands poids lourds des équipes de tête aient quitté le pays, la situation reste assez intéressante, il y a une grande compétitivité pour remporter le championnat de la ligue. Dans ce cadre, ils s’affronteront dans le sixième journée de LaLiga Santander les Cadix et le FC Barcelone dans un match qui se jouera au stade Nuevo Mirandilla.

L’équipe Blaugrana est dans une situation un peu délicate. Il a 8 points sur les 12 possibles qu’ils auraient pu atteindre jusqu’à présent, avec la position de Ronald Koeman en question après de récents mauvais résultats.

HORAIRE ET O VOIR LE JOUR SIX DE LALIGA SANTANDER

Nous pouvons profiter du jeu sur Jeudi 23 septembre de cette année 2021 à 22h00. De plus, il peut être suivi à la télévision à travers Movistar + et Mitele Plus.