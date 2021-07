A quelle heure joue l’Espagne

Espagne fait face Japon le premier jeu de Groupe C, fairende a besoin de gagner contre le rival a priori plus accessible, depuis lors Argentine et Slovénie compléter la liste exigeante des sélections. L’équipe de Sergio Scariolo finalement il ne pouvait pas compter sur sa liste avec Juancho Hernangómez, donc le joueur de Panier de Valence, Xabi López-Aróstegui, quelque chose qui suppose un petit inconvénient pour contester le Jeux olympiques de Tokyo 2021.

Espagne arrive aux Jeux olympiques après avoir joué contre États-Unis à Las Vegas. Le match amical joué contre le grand candidat à l’or olympique, qui cherche sa quatrième blessure consécutive, a servi à mesurer les forces et à voir dans quel état il est arrivé. Japon, où dès le 23, certains Jeux olympiques où Espagne aspire à tout.

Le combiné de Gregg Popovitch ils ont gagné 83-76, bien qu’aucune des deux équipes n’ait été complète. En plus des cas de positif pour le coronavirus qui ont compliqué l’existence de États-Unis, Devin Booker (Phoenix Suns) et Khris Middleton près de Jrue Holidaet (Milwaukee Bucks), n’a pas joué pour les Américains lorsqu’ils ont joué le Finales NBA, tandis que Sergio Llull et Juancho ont été les victimes du côté espagnol

L’équipe espagnole aspire à remporter une médaille en basket-ball masculin et pour cela elle a appelé à ces 12 joueurs :

3. Xabi López-Aróstegui (panier de Valence)

4. Pau Gasol (Barça)

5. Rudy Fernandez (Real Madrid)

6. Sergio Rodriguez (Olimpia Milan)

9. Ricky Rubio (Minnesota Timberwolves)

dix. Victor Claver (panier de Valence)

13. Marc Gasol (Lakers de Los Angeles)

14. Willy Hernangómez (Pélicans de la Nouvelle-Orléans)

16. Usman Garuba (Real Madrid)

20. Alberto Abalde (Real Madrid)

21. Álex Abrines (Barça)

23. Sergio Llull (Real Madrid)

L’équipe formée par Sergio Scariolo Le Japon fait face, en principe, au rival le plus accessible, puisque le Argentine par Facundo Campazzo et la La Slovénie de Luka Doncic ce sont de vrais défis à venir. L’équipe de l’Albiceleste était notre rivale en finale de la Coupe du monde il y a deux ans et l’équipe slovène de Les Mavericks de Dallas craquent C’est l’une des grandes attractions de l’épreuve olympique.

Japon agit en tant qu’hôte et a Rui Hachimura, Yuta Watanabe et Makoto Hiejima comme des hommes exceptionnels. Dans son dernier match de préparation avant Jeux Olympiques de Tokyo 2021, ils ont vaincu La France po81-75 Dans la ville de Saitama. Cela devrait alerter l’équipe espagnole, qui affrontera le défi avec une intensité maximale.

Quand se joue Espagne – Japon ?

Le jeu se joue aujourd’hui, Lundi 26



de juillet, à 14.00 heures

Où voir l’Espagne – Japon ?

La rencontre peut être vue par



la plateforme DAZN, ainsi que par Joueur Eurosport. Vous pouvez suivre toutes les informations sur le match en Site Internet Mundo Deportivo.