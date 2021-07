A quelle heure joue l’Espagne

in

Espagne et Australie visage dans le deuxième jour du Groupe C des Jeux Olympiques de Tokyo. Ils le font dans un match dans lequel l’ensemble de Luis de la Fuente, qui vient à ce match après avoir tiré 0-0 à ses débuts jeudi dernier devant Egypte.

L’adaptation de la sélection à Japon ce n’est pas simple du tout. Dans les deux matchs joués, Espagne il n’a réussi à remporter aucune victoire. C’était d’abord lors d’un match amical contre l’équipe locale, qui s’est terminé 1-1, puis avant Egypte dans un trébuchement douloureux pour commencer la compétition olympique.

Dans un match où l’équipe espagnole n’a pas joué à son meilleur niveau, l’équipe africaine a réussi à remporter un précieux tirage au sort pour commencer le tournoi, un résultat qui n’a pas laissé un si bon goût dans la bouche en Espagne. Le manque d’idées, la difficulté à se créer des occasions et le manque de vitesse en attaque ont condamné une Espagne qui avait peu d’options pour gagner le match. Un tir au poteau depuis l’extérieur de la surface de réparation Dani ceballos et un en-tête de Rafa mir arrêté par le gardien rival étaient ses meilleures chances d’y parvenir.

L’Espagne a physiquement remarqué l’usure, une situation qu’il faudra peaufiner pour cette deuxième journée. Unai Simón, Pedri, Dani Olmo, Eric García, Mikel Oyarzábal et Pau Torres sont six acteurs clés dans le schéma de Luis de la Fuente qui viennent à ce tournoi après avoir joué le Eurocoupe avec l’équipe senior. Par conséquent, récupérer son meilleur niveau physique semble essentiel pour que l’Espagne puisse continuer à se battre pour les médailles.

Encore plus après le match compliqué au niveau de blessure vécu à ses débuts. La dureté utilisée par l’équipe égyptienne était perceptible dans une équipe espagnole qui a perdu deux joueurs clés pendant au moins les deux jours restants de la phase de groupes. Il s’agit de Oscar Mingueza, dans votre cas en raison d’une blessure musculaire, et Dani ceballos, qui a subi un coup dur à la cheville gauche.

Ce sera encore deux revers pour Luis de la Fuente avant un match dans lequel l’équipe espagnole veut récupérer le but dans environ Jeux olympiques. Espagne ne les marque pas car fin de l’année 2000, dans laquelle il a obtenu l’argent contre le Cameroun. Par la suite, il n’a pas réussi à se qualifier en 2004, 2008 ou 2016, tout en échouant à marquer à Londres 2012.

Le rival pour tenter de briser la séquence est Australie. Les joueurs océaniques peuvent sceller leur accès aux quarts de finale en cas de victoire après avoir surpris Argentine lors de la première rencontre. En cela, ils ont gagné par 2-0 avec des objectifs de Lachlan Pays de Galles et de Marco Tilio faire un pas de géant dans la recherche des playoffs. Ils seront donc un rival très dangereux pour Espagne.

Quand se joue Espagne – Australie ?

Le jeu est joué Aujourd’hui dimanche 25 juillet à 12h30

Où regarder l’Espagne – Australie ?

La rencontre peut être vue par La1 et via le site Web ouvert de la RTVE, Lecture RTVE. Il peut également être suivi de Eurosport 5 et Eurosport Player. Vous pouvez suivre toutes les informations du match en direct sur le Site Internet Mundo Deportivo.