A quelle heure joue Villarreal ?

Les ‘Sous-marin« Jaune ne veut pas s’éloigner davantage des positions d’honneur dans Ligue. Les hommes d’Unai Emery cumulent 6 nuls, par seulement 2 victoires et 2 défaites qui laissent les ‘Groguet’ dans une 13ème position peu satisfaisante pour une équipe qui joue Champions. L’équipe jaune vient de faire match nul -‘in extremis’- contre Cadix et a une occasion en or de réorienter la situation en Liga en mesurant une autre équipe dans le besoin comme Valence, qui a perdu 4-1 contre le Betis.

Ceux de Bordalás sont également urgents à gagner. Ils cumulent sept matchs sans connaître la victoire et ils s’éloignent de la partie haute après avoir très bien débuté le championnat.

À quelle heure joue Valence – Villarreal ?

Le match entre Valence et Villarréal de la 12e journée de la Ligue de Santander aura lieu ce Samedi 30 octobre à 18h30, et la rencontre peut être vue en Espagne à travers Movistar La Liga.

prochains matchs de Villarreal

Villarreal – Young Boys (Ligue des Champions. Mardi 2 novembre 2021, 21h00. Estadio de La Cerámica)

Villarreal – Getafe (LaLiga. Dimanche 7 novembre 2021, 14h00, Estadio de la Cerámica)