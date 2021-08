À quelle heure la version d’essai d’EA Play sort-elle ? Comment télécharger l’accès anticipé

in

La date de sortie de l’essai de Madden 22 EA Play est maintenant arrivée, mais de nombreux fans ne savent pas à quelle heure il sortira.

De nombreux changements et améliorations ont été apportés au mode Franchise, et la démo d’accès anticipé est votre meilleur moyen d’essayer le nouveau système de dépistage sans vous engager dans un achat. Vous pourrez jouer aux modes de votre choix tout en revêtant les couleurs de votre équipe de football préférée.

Pour ceux qui ne peuvent pas attendre pour tacler et matraquer les autres avec leurs casques de football et leurs larges épaulettes, la bonne nouvelle est que vous n’avez pas trop de temps à attendre jusqu’à ce que vous puissiez commencer à marquer des touchés pour une somme modique.

Madden 22 | Journée de jeu dynamique | Bande-annonce de plongée en profondeur All Access

BridTV

3015

Madden 22 | Journée de jeu dynamique | Bande-annonce de plongée en profondeur All Access

https://i.ytimg.com/vi/99pKCOZ3vE0/hqdefault.jpg

816201

816201

centre

13872

À quelle heure sort la version d’essai de Madden 22 EA Play ?

La date de sortie de l’essai de Madden 22 EA Play est le 12 août et il pourrait sortir à 08h00 PT, 11h00 ET et 16h00 BST.

Aucune des heures ci-dessus n’est encore officielle, mais HITC pense que ces heures pourraient être dues au lancement des démos de FIFA 21 et Madden 21 l’année dernière sur l’application. Vous devriez vous attendre à ce qu’il soit lancé entre 09h00 ET et 13h00 ET, mais encore une fois, ces heures ne sont actuellement pas figées.

En attendant le lancement de la démo en accès anticipé, vous pouvez vous préparer à télécharger la version d’essai de dix heures.

Comment télécharger la version d’essai de 10 heures de Madden 22

Vous pouvez télécharger et jouer à la version d’essai de 10 heures de Madden 22 en vous abonnant à EA Play.

Un abonnement ne coûte que 3,99 £ par mois ou 19,99 £ par an sur PlayStation, Xbox et PC. Cependant, si vous jouez sur PC, il existe l’option d’un abonnement Pro à 14,99 £ par mois et à 89,99 £ chaque année.

Si vous souhaitez uniquement essayer le dernier opus de la NFL, nous vous recommandons l’option 3,99 £. Mais, si vous aimez d’autres jeux tels que FIFA, F1 et Dirt, nous vous recommandons fortement de vous abonner pour 19,99 £.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Bonjour et merci de votre intérêt pour Madden NFL 22. L’essai sera mis en ligne plus tard dans la journée pour les membres EA Play et vous verrez une mise à jour de la page du jeu lorsque cela se produira. Alors ne vous inquiétez pas, vous n’avez rien raté. J’espère que cela vous aidera à clarifier les choses -Dan – Aide EA (@EAHelp) 12 août 2021

Date de sortie de l’accès anticipé

La date de sortie en accès anticipé de Madden 22 est le 17 août. Vous ne pouvez obtenir ce bonus de précommande qu’en achetant l’édition MVP ou Dynasty.

Si vous ne souhaitez pas dépenser respectivement 89,99 £ et 109,99 £, vous n’aurez qu’à attendre le 20 août pour jouer à l’édition standard. Mais, si vous obtenez un abonnement EA Play, vous pourrez acheter n’importe quelle édition avec une remise de 10 %.

Dans d’autres nouvelles, à quelle heure commence la saison 5 de Warzone ? Temps et délai de mise à jour expliqués