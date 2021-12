À quelle heure, quand et comment regarder ce week-end

Noël ne serait pas aussi magique sans It’s a Wonderful Life. Le film classique, sorti en 1947, suit George Bailey, dont la vie est semée de problèmes. En raison des circonstances de sa vie, il envisage de tout mettre fin à tout cela, d’autant plus que le blues de Noël se profile. Tout comme il a l’impression que cela ne peut pas être pire et qu’il est sur le point de sauter d’un pont, il reçoit la visite d’un ange gardien Clarence, qui montre à George à quoi aurait ressemblé sa ville sans toutes ses bonnes actions. les années.

En novembre, NBC a annoncé que l’histoire intemporelle serait diffusée deux fois en décembre, y compris la veille de Noël. Le film sera diffusé pour la première fois le samedi 4 décembre de 20h à 23h et à nouveau le 24 décembre à 20h.

Le film était presque le dernier film de James Stewart. Lors d’un entretien avec le Chicago Tribune, l’auteur Robert Matzen – qui a écrit Mission : Jimmy Stewart et la lutte pour l’Europe – a expliqué que Stewart avait perdu ses droits avec le cinéma et était prêt à prendre sa retraite.

« Pendant qu’il tournait ce film, il remettait en question la superficialité d’Hollywood et du jeu en général, et Lionel Barrymore (qui joue M. Potter) lui a dit : ‘Alors, êtes-vous en train de dire qu’il vaut plus la peine de lâcher des bombes sur les gens que de les divertir ? » Et cela a vraiment touché Stewart et c’est l’une des choses qui l’a fait changer d’avis et l’a fait penser : ‘OK, j’ai un rôle important et il y a des choses à faire.' »

Il semble que le film ait ravivé sa foi et son amour de l’industrie, ajoutant encore plus à l’idée que Noël fait ressortir la magie du monde. Stewart croyait également qu’il y avait des similitudes entre lui et son personnage, Matzen disant : « Il y a une scène dans le film où il remet en question sa santé mentale et il a ce regard sauvage sur lui. C’est une scène qui m’a vraiment frappé, en la regardant en grand filtrer. »

Beaucoup ont demandé une suite. Karolyn Grimes, l’un des derniers membres survivants de la distribution, a déclaré qu’elle serait intéressée à voir une mise à jour concernant la famille dans le film 75 ans après la sortie du classique dans les salles.

« Je pense qu’une suite pourrait être amusante », a déclaré Grimes, 81 ans, au New York Daily News en novembre. Elle a dit qu’une suite raconterait le « reste de l’histoire » de la famille de George Bailey. « Les enfants grandiraient et ils auraient des vies différentes. Je pense qu’il y a une histoire là-dedans », a-t-elle expliqué. Cependant, Grimes a déclaré qu’elle pourrait être « un peu longue dans la dent » pour participer elle-même au film.

C’est une vie magnifique

est également disponible sur 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray et DVD. Il existe plusieurs options de streaming disponibles pour le film, y compris Amazon Prime Video.