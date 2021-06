À quelle heure sort la première du nouveau film Sailor Moon ? – L’actualité du Chihuahua – Entre les lignes

Ce jeudi 3 juin, le deux films “Sailor Moon Eternal”, le retour de l’anime emblématique basé sur le manga de Naoko Takeuchi, qui marque également le retour de la saga à la production cinématographique, étant le premier, au Japon, à sortir en salles depuis ‘Sailor Moon SuperS : Le miracle du trou des rêves’, en 1995. Maintenant, à quelle heure les fans pourront-ils profiter de ce renouveau ?

Les deux parties de ‘Pretty Guardian Sailor Moon Eternal’ sont basées sur l’arc Dream du manga original de Takeuchi, servant également d’une sorte de quatrième saison condensée de ‘Sailor Moon Crystal’, le redémarrage de l’anime qui a commencé la production en 2014.

‘Sailor Moon Eternal’ promet de réunir les amateurs de mangas et d’anime des années 90 et les fans qui représentent la nouvelle génération de fans de Sailors.

Les deux films, sortis au Japon à deux mois d’intervalle (un le 8 janvier et un le 11 février), arrivera simultanément sur Netflix.

Les fans de la série qui résident au Mexique auront les deux films disponibles à partir d’une heure du matin, selon le fuseau horaire de la zone centrale. Également à 1h00 du matin, il arrivera au Salvador, au Costa Rica, au Guatemala ou au Nicaragua. À deux heures du matin, il sera accessible au public résidant au Pérou, en Équateur, au Panama et en Colombie.

Pour les téléspectateurs du Venezuela, de la Bolivie, de la République dominicaine, de Porto Rico et de l’est des États-Unis, les deux cassettes seront disponibles sur Netflix à partir de 03h00.

De leur côté, ceux qui veulent voir comment les Sailor Scouts affrontent le redoutable cirque dirigé par Maîtresse Zirconia et qui vivent en Argentine, au Chili, en Uruguay, au Paraguay et au Brésil (heure de Brasilia et Sao Paulo) pourront voir les films depuis quatre heures du matin. À minuit, ce sera quand ils pourront être dégustés dans l’ouest des États-Unis.

Les première et deuxième parties de “Sailor Moon Eternal” ont été réalisées par Chiaki Kon et écrites par Kazuyuki Fudeyasu. Le Sailor Senshi devra affronter non seulement Mistress Zirconia, mais aussi ses sbires, l’Amazon Trio et l’Amazon Quartet ; ainsi que l’ennemie ultime de cet arc, la reine Neherenia.

Source : Excelsior