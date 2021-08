A quelle température faut-il laver les vêtements ? Conseils pour obtenir les meilleurs résultats | La vie

in

Au cas où vous ne le sauriez pas, la température de l’eau avec laquelle vous lavez les vêtements est très importante pour les nettoyer correctement et prolonger la durée de vie utile des vêtements. Prends note

Faire la lessive ne consiste pas seulement à mettre des vêtements dans la machine à laver et à appuyer sur un bouton. Si vous souhaitez que vos vêtements soient propres du premier coup pendant que vous prenez soin des tissus pour qu’ils durent le plus longtemps possible, il est important de sélectionner le programme le plus adapté avec la bonne température pour les vêtements que vous allez laver.

Si vous voulez éviter de commettre les erreurs les plus courantes lors de la lessive qui peut coûter cher, la meilleure chose à faire est de consulter les étiquettes des vêtements, qui vous informent de la température maximale supportée par le tissu et de tout ce que vous devez savoir pour laver, sécher et repasser le vêtement.

La sélection de la bonne température de l’eau est l’un des aspects les plus importants lors de la lessive. “La température de l’eau détermine la force du processus de nettoyage, et il est essentiel de sélectionner le plus adapté à un tissu particulier pour minimiser les dommages au fil du temps”, explique Gwen Whiting, co-fondatrice de la société de produits de nettoyage The Laundress.

De nos jours, beaucoup de gens ont l’habitude de couper et de jeter les étiquettes des vêtements pour éviter qu’ils ne démangent ou ne gênent, c’est pourquoi il est possible que vous ne conserviez pas les précieuses informations de lavage de vos vêtements.

Dans ce cas, sachez que, En cas de doute, la meilleure chose à faire pour éviter les désagréments est de se laver à l’eau froide. L’eau chaude et l’eau chaude peuvent faire rétrécir ou décolorer les vêtements, il est donc préférable de prévenir ces problèmes. De plus, l’eau froide permet de conserver plus longtemps les couleurs intenses.

Bien sûr, vous devez garder à l’esprit que l’eau froide ne fournit pas le niveau de nettoyage offert par l’eau tiède ou chaude. Plus la température est élevée, plus la désinfection et le nettoyage des vêtements sont importants.

En règle générale, les vêtements blancs peuvent être lavés à l’eau tiède, entre 30 et 40 ºC. Les tissus les plus résistants supportent des températures plus élevées, bien qu’il soit préférable de laisser l’eau très chaude pour les cas où les vêtements sont très sales.

Si vous souhaitez laver à l’eau tiède ou chaude, une façon d’éviter les accidents est de mettre des vêtements de couleurs similaires dans la machine à laver et de laver les tissus aux couleurs fortes qui peuvent s’estomper séparément.